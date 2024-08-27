Oasis confirma retorno e anuncia turnê em 2025: ‘É isso. Está acontecendo’

Liam Gallagher à esquerda, em show no Festival de Reading, em 2021, Noel Gallagher no de Glastonbury, no ano seguinte. Os irmãos anunciaram uma turnê de reunião do Oasis para 2025 Crédito: AP

O Oasis, banda britânica conhecida por seus sucessos atemporais como Wonderwall e Dont Look Back in Anger, confirmou na madrugada desta terça-feira, 27, que se reunirá para uma turnê de retorno em 2025. O anúncio marca o fim de um hiato de 15 anos e, consequentemente, a longa rivalidade entre os irmãos Liam e Noel Gallagher.

Em uma publicação nas redes sociais, a banda anunciou que os ingressos para as 14 datas disponíveis estarão à venda às 9h do próximo sábado. A turnê começará em 4 e 5 de julho de 2025 em Cardiff, País de Gales, antes de passar para quatro datas em Manchester, quatro no estádio Wembley de Londres, duas em Edimburgo e duas em Dublin, onde a turnê terminará em 17 de agosto.

"É isso. Isso está acontecendo", diz a postagem que acompanha um vídeo com momentos da banda.