Globo cancelou especial Marília Mendonça após brigas nos bastidores? Entenda

Marília Mendonça Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora

Após rumores de que a Globo teria cancelado a produção de uma edição do Som Brasil em homenagem à cantora Marília Mendonça (1995-2021), prevista para novembro, a emissora respondeu ao Estadão, nesta segunda-feira, 26, que: "Marília Mendonça seria um nome em potencial. Contudo, neste momento, este especial não está previsto para produção ou exibição", e anunciou o especial Djavan, para novembro.

De acordo com informações não oficiais, a suposta não continuidade se deu porque os produtores enfrentaram dificuldades nas negociações para o elenco de convidados e depoimentos. Um dos pontos de impasse seria a participação da dupla Maiara e Maraisa, grandes amigas de Marília, porque enquanto a emissora considerava a presença das cantoras essencial para o especial, a família da artista teria se oposto à ideia.

Esses rumores surgem também porque a dupla recusou participar do show This is Marília Mendonça, organizado pelo Spotify em homenagem à cantora, que acontecerá em outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Após esse anúncio, Ruth Dias e João Gustavo, mãe e irmão de Marília, deixaram de seguir a dupla nas redes sociais, alimentando ainda mais as especulações sobre desentendimentos.

As cantoras justificaram a decisão por meio de um comunicado, feito no final do mês de julho: "Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas. Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio".

Nota oficial da Globo na integra: