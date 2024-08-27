Às vésperas de show no Brasil, Mariah Carey perde a mãe e a irmã no mesmo dia

Apresentação de Mariah Carey no Rock In Rio 2024 marcará o seu retorno ao Brasil após 14 anos Crédito: Everett Collection | Shutterstock

Mariah Carey, 55, levou um golpe duro da vida no último final de semana. A cantora perdeu a mãe, Patricia, e a irmã, Alison, no mesmo dia. As causas da mortes não foram divulgadas.

"Meu coração está partido pois perdi minha mãe no último final de semana. Infelizmente, em uma sequência trágica de eventos, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia", afirmou a cantora ao TMZ. "Me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana com minha mãe antes de ela partir."

Ainda na mensagem, Mariah agradeceu o amor dos fãs e pediu privacidade. A cantora tem dois shows marcados no Brasil para 20 e 22 de setembro, o primeiro em São Paulo e o segundo no Rio, como uma das principais atrações do Rock in Rio. Até o momento, as organizações dos dois shows não anunciaram nenhuma alteração.

Em sua autobiografia "The Meaning of Mariah Carey", publicada em 2020, ainda sem edição em português, Mariah fala sobre a relação complicada com a família. Ela descreve seu relacionamento com a mãe como "uma mistura de orgulho, dor, vergonha, gratidão, inveja, admiração e decepção", mas termina o livro dizendo que ama a mãe e sabe que ela "fez o melhor que pôde".

Já com a irmã, Alison, a cantora tinha uma relação ainda mais conturbada. Alison passou por muitas dificuldades financeiras. Era prostituta, chegou a ser presa porque a atividade é ilegal em alguns estados do EUA e pediu socorro publicamente a Mariah várias vezes, sem sucesso.