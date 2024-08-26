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MC Daniel e Lorena Maria descobrem sexo do bebê

Chá revelação foi ao vivo no programa Mais Você. Cantor permitiu que Ana Maria Braga contasse com exclusividade a novidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 15:08

MC Daniel e Lorena Maria descobrem sexo do bebê
MC Daniel e Lorena Maria descobrem sexo do bebê Crédito: Reprodução
MC Daniel e a namorada Lorena Maria vão ser pais de um menino. O casal fez um chá revelação anunciou o sexo do bebê ao vivo, no programa Mais Você, da Globo. A apresentadora Ana Maria Braga contou que cantor permitiu que ela contasse com exclusividade a novidade.
O cantor, de 26 anos, sempre falou sobre sua vontade ser pai e a descoberta ficou por conta do bolo, que dentro dele mostrou a cor azul. "É menino! Vem meu moleque papai tá muito ansioso pela sua chegada tenho um cronograma para você seguir de super heróis por idades. Vamos jogar bola juntos, nadar, se vestir igual e te ensinar a ser o príncipe do fifa", escreveu o cantor em seu Instagram.
Lorena também mostrou nas redes sociais um registro da descoberta. "Eu sabia que era você, meu menino", disse a nova mamãe. Até o momento, o casal não revelou qual será o nome do herdeiro. Os dois oficializaram o namoro neste mês de agosto, após rumores que estavam juntos há um tempo, e logo depois anunciaram a gravidez.

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