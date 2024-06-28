Quanto custa a prótese de ouro que MC Daniel colocou nos dentes?

MC Daniel é o mais novo famoso que aderiu à moda dos grillz, nome dado às próteses de metal colocada nos dentes. O funkeiro adquiriu diversos modelos: um banhado a ouro 18 quilates, avaliado em mais de R$ 11,9 mil; outro de prata, banhado com ouro rosé, que pode custar R$ 15,1 mil; e um terceiro, de prata 950 cravejado de zircônias, que tem o valor de R$ 13,5 mil.