Qual é o valor do cachê de MC Daniel? Funkeiro revela cifra e ostenta com notas de R$ 100

MC Daniel ostentou em seu Instagram na terça-feira, 21, ao publicar uma foto nos stories com bolos de dinheiro com notas de R$ 50 e R$ 100. O funkeiro aproveitou para revelar qual o cachê que tem cobrado por show, e dividiu com os seguidores quanto ele pensa que as apresentações deveriam valer.



O cantor também comemorou seu sucesso. "Poucos disseram que eu ia estourar. Contra fatos não existe argumento", escreveu na foto com os maços de notas.