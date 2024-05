Fernanda Paes Leme sente culpa na maternidade e desabafa: 'Arrasada'

Fernanda Paes Leme com sua filha Pilar. Crédito: Reprodução/@fepaesleme via Instagram

Fernanda Paes Leme compartilhou em seu Instagram um desabafo sobre culpa na maternidade. Ela lamentou não ter conseguido amamentar a filha Pilar, de 1 mês, na noite anterior, por conta de um compromisso profissional.



Nos stories, a atriz republicou uma foto de Pilar no colo do pai, Victor Sampaio.



"Hoje saí para uma gravação e tinha certeza que daria tempo de voltar para dar mama para Pilar. Não rolou. Quando peguei meu celular, tinha uma mensagem do Victor avisando que ia dar mamadeira e depois essa foto", escreveu ela. "Meu olho encheu de água. Já fiquei pensando que minha filha tava achando que abandonei ela", continuou.