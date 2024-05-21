Mulher de Tony Ramos diz que ator está bem e lúcido após cirurgia na cabeça

Tony Ramos está bem e lúcido após cirurgia na cabeça Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Lidiane Barbos, mulher de Tony Ramos, disse que o ator está bem e lúcido após ter sido hospitalizado para a retirada de um coágulo no cérebro. "Ele está comendo direitinho. Tudo vai dar certo. O principal é isso", disse Barbos em entrevista ao programa "Encontro", da TV Globo.

O ator foi hospitalizado no início da tarde de quinta-feira (16) após se sentir mal. Segundo a família, a primeira cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, comandada pelo médico Paulo Niemeyer, havia sido considerada um sucesso.

No sábado (18), o ator havia recebido alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tinha sido encaminhado para um leito de semi-intensiva.

No entanto, foi submetido a uma cirurgia na cabeça neste domingo (19) após voltar a apresentar hematomas intracranianos.

"Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus, ele já está lúcido. Só não está saindo da cama, porque tem que ficar deitado, horizontalmente, para voltar a andar", explicou Barbos.

O hematoma subdural, como o que atingiu Tony Ramos, é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Ele costuma aparecer após traumas na região ou em idosos que usam anticoagulante.