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Estado de saúde

Mulher de Tony Ramos diz que ator está bem e lúcido após cirurgia na cabeça

Ator foi hospitalizado na quinta-feira após se sentir mal e passou por duas cirurgias na cabeça nos últimos dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Maio de 2024 às 18:03

Tony Ramos está bem e lúcido após cirurgia na cabeça
Tony Ramos está bem e lúcido após cirurgia na cabeça Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Lidiane Barbos, mulher de Tony Ramos, disse que o ator está bem e lúcido após ter sido hospitalizado para a retirada de um coágulo no cérebro. "Ele está comendo direitinho. Tudo vai dar certo. O principal é isso", disse Barbos em entrevista ao programa "Encontro", da TV Globo.
O ator foi hospitalizado no início da tarde de quinta-feira (16) após se sentir mal. Segundo a família, a primeira cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, comandada pelo médico Paulo Niemeyer, havia sido considerada um sucesso.
No sábado (18), o ator havia recebido alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tinha sido encaminhado para um leito de semi-intensiva.
No entanto, foi submetido a uma cirurgia na cabeça neste domingo (19) após voltar a apresentar hematomas intracranianos.
"Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus, ele já está lúcido. Só não está saindo da cama, porque tem que ficar deitado, horizontalmente, para voltar a andar", explicou Barbos.
O hematoma subdural, como o que atingiu Tony Ramos, é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Ele costuma aparecer após traumas na região ou em idosos que usam anticoagulante.
Ramos esteve recentemente no ar na novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. Na trama das 21h da Globo, ele interpretava o vilão Antônio La Selva. O ator também está no ar na série "Encantado's" como o bicheiro Madurão.

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