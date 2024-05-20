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Saúde

Tony Ramos é submetido a nova cirurgia após formação de novos hematomas no crânio

Hospital informa que o ator está bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 08:25

Tony Ramos posa para retrato no TUCA, em São Paulo, onde ensaiava a peça 'O Que Só Sabemos Juntos'
Tony Ramos posa para retrato no TUCA, em São Paulo, onde ensaiava a peça 'O Que Só Sabemos Juntos' Crédito: Eduardo Knapp - 28.mar.2024/Folhapress
Tony Ramos, 75, voltou a ser submetido a uma cirurgia na cabeça neste domingo (19). O ator voltou a apresentar hematomas intracranianos e foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho no Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.
De acordo com o hospital, Ramos "encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos". A nota enviada pela assessoria de imprensa afirma que o procedimento foi necessário após ele apresentar distúrbios de coagulação, o que ocasionou a formação de novos acúmulos de sangue na região da cabeça.
O ator deu entrada na unidade de saúdo no início da tarde de quinta-feira (16), após se sentir mal. Segundo a família, a primeira cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, também comandada pelo médico Paulo Niemeyer, havia sido considerada um sucesso.
No sábado (18), o ator havia recebido alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tinha sido encaminhado para um leito de semi-intensiva. "O paciente está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro", dizia a nota divulgada na ocasião.
O hematoma subdural, como o que atingiu Tony Ramos, é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Ele costuma aparecer após traumas na região ou em idosos que usam anticoagulante.
Ramos esteve recentemente no ar na novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. Na trama das 21h da Globo, ele interpretava o vilão Antônio La Selva. O ator também está no ar na série "Encantado's" como o bicheiro Madurão.

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