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Internado

Tony Ramos tem alta da UTI e vai para unidade de terapia semi-intensiva, diz hospital

O boletim também traz informações animadoras em relação a lucidez do contratado da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2024 às 15:52

Tony Ramos como Antônio La Selva de
O ator Tony Ramos recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva Crédito: Rede Globo
O ator Tony Ramos recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi encaminhado para um leito de semi-intensiva do Hospital Samaritano, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, neste sábado (18).
A informação consta no boletim médico enviado pelo local onde o ator está internado ao F5. O boletim também traz informações animadoras em relação a lucidez do contratado da Globo.
"O paciente recebeu alta do CTI na data de hoje (18/05), encontra-se na Unidade Semi-intensiva, está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro", diz a nota completa.
Se tudo correr como se espera pela equipe médica, existe a previsão de uma transferência para um quarto no decorrer dos próximos dias.
O ator deu entrada no início da tarde de quinta (16) na unidade, após se sentir mal. Segundo a família, a cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, foi considerada um sucesso.
Ramos esteve recentemente no ar na novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. Na trama das 21h da Globo, ele interpretava o vilão Antônio La Selva. O ator também está no ar na série "Encantados" como o bicheiro Madurão.

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