Confira os resumos das novelas da TV Globo desta segunda-feira (20)

Os personagens da novela Renascer: Quitéria (Belize Pombal), Maria Santa (Duda Santos) e Venâncio (Fabio Lago). Crédito: Globo/Fábio Rocha

Confira tudo que vai rolar nas novelas Rancho Fundo, Renascer e Família é Tudo nesta segunda-feira (20), na tela da TV Gazeta.

RANCHO FUNDO

Artur questiona sua origem, e Dona Manuela e Ariosto desconversam. Deodora vê Zefa Leonel ir atrás de Juquinha, e manda Vespertino descobrir de quem se trata. Quinota confronta Corina e exige que a lojista se desculpe com Margaridinha. Artur estranha a presença de Marcelo Gouveia na igreja. Marcelo tenta convencer Artur a esquecer as dúvidas sobre Dona Manuela. Zefa Leonel e Tia Salete procuram por Juquinha. Deodora planeja unir suas funcionárias aos filhos de Zefa Leonel. Juquinha pede um copo de água a Sivuplê. Blandina se aproxima de Artur, e Marcelo desconfia. Deodora e Vespertino encontram Juquinha no cabaré.

FAMÍLIA É TUDO

Tom confronta Netuno/Léo. Bia e Tom conversam sobre a briga entre Netuno/Léo e Mathias. Júpiter é questionado por Plutão e Andrômeda sobre o dinheiro que encontraram com ele. Brenda e Paulina planejam usar Patty, uma antiga conhecida de Tom, para separá-lo de Vênus. Murilo nota a preocupação de Electra com o perito que analisará as imagens de seu caso. Hans planeja influenciar o perito indicado por Murilo. Lizandra e Leda procuram Guto na pensão. Electra questiona Murilo sobre seu afastamento, depois que ela começou a namorar Luca. Guto esconde Lizandra para falar com Leda. Júpiter chega à pensão e grita por Guto e Leda.

RENASCER

Dona Patroa demonstra arrependimento de ter voltado para casa. Joana pensa na proposta de indenização de Egídio a Tião. Buba e Augusto ficam juntos. Morena diz a Deocleciano que estranhou o fato de Teca querer morar com eles. Bento conta a Augusto que José Inocêncio quer fazer um teste de DNA no filho de Teca. Joana fica aflita quando Egídio lhe comunica que aguarda a funcionária em sua casa, conforme combinado. Sandra percebe que Dona Patroa está apaixonada por Rachid. Joana conta a Dona Patroa sobre o acordo que Egídio fez com ela. Dona Patroa orienta Joana a se encontrar com Egídio e levar Tião. Inácia tem um mau pressentimento quando não encontra Teca em casa.

