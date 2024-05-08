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Mais um dia de desfile

Globo aprova aumento do número de dias de desfiles do Carnaval do Rio e planeja transmissão

Mudança mexe com o Carnaval do Rio de Janeiro: as escolas vão desfilar em três noites, de domingo a terça, a partir de 2025
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 09:44

A Liesa (Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) aprovou na última segunda-feira (6) uma mudança que mexe com o Carnaval do Rio de Janeiro: as escolas vão desfilar em três noites, de domingo a terça, a partir de 2025. A mudança teve aval da Globo, que costuma transmitir a folia.
Apresentação da escola de samba Viradouro no primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, em 2020
Apresentação da Viradouro no primeiro dia do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Crédito: Marcelo Fonseca/Folhapress
A emissora viu com bons olhos o acréscimo de um dia e a diminuição de escolas de samba por noite. A prefeitura do Rio de Janeiro também gostou da ideia. Em vez de seis escolas por dia, como era até este ano, serão apenas quatro.
Para a emissora, a mudança tem três pontos positivos. O primeiro é que os desfiles podem começar um pouco mais tarde, sem que se tenha que sacrificar a programação para mostrar os desfiles mais cedo.
O segundo é que, como as escolas de samba não irão varar a madrugada, a audiência média naturalmente deverá subir. Nos últimos anos, os números vinham em queda ano após ano.
Por fim, por ter mais um dia de exposição para oferecer aos anunciantes, a Globo acredita que poderá ter um melhor retorno comercial ainda maior. Neste ano, a emissora arrecadou até R$ 70 milhões com a venda de espaços publicitários.
A Unidos de Padre Miguel, atual campeã da Série Ouro, abrirá os desfiles no domingo, 2 de março de 2025. Já a Unidos da Tijuca, 11ª colocada do Grupo Especial no ano passado, inicia os trabalhos na segunda-feira, 3 de março, e a Mocidade, 10ª de 2024, deve abrir a terça-feira, 4 de março.
As demais escolas já sabem o dia em que irão desfilar, mas a ordem ainda será definida em sorteio do próximo dia 23, na Cidade do Samba: Mangueira, Portela e Beija-Flor no dia 2; Grande Rio, Viradouro e Salgueiro no dia 3; e Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Imperatriz Leopoldinense no dia 4.
Criticada em 2024 pela transmissão com muitos influenciadores nos desfiles das escolas de samba, a Globo fará mudanças. A ideia é seguir algo parecido com o que aconteceu com a transmissão do show de Madonna, no último sábado (4), e misturar jornalismo com entretenimento.
Sobre o elenco, a única certeza é que Milton Cunha continuará como comentarista. A apresentação não deve ter grandes mudanças, mas Alex Escobar e Karine Alves ainda não estão 100% confirmados.

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