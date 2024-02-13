Paolla Oliveira relata perrengue com 'cabeça' de onça em desfile da Grande Rio

Paolla Oliveira desfilou com uma fantasia de onça que chamou atenção Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress

Paolla Oliveira, de 41 anos, contou sobre sua experiência desfilando com uma fantasia de onça que chamou atenção na Grande Rio, no Carnaval do Rio.

A atriz deu detalhes sobre o traje luxuoso. "Era superconfortável! A cabeça era um pouco pesada, com o mecanismo e toda cravejada em cristais", disse Paolla, em entrevista ao O Globo.

A artista ainda citou dificuldades que passou usando a fantasia. "O mais difícil é porque eu não ouvia direito e eu não enxergo quando ela abaixa. Era no escuro. nesta terça-feira (13) eu vi os vídeos e eu estava correndo. Como é que eu corri? Eu não sei. Como eu dei conta? Tem coisa que só acontece ali".