A partir de 2025, os desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio terão mais um dia de festa. O evento, que até esse ano acontecia no domingo e segunda-feira, agora terá também terá folia na terça-feira de carnaval. A decisão da nova divisão de datas foi tomada nesta segunda-feira, em plenária na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).



Cada dia de desfile vai ter a participação de quatro escolas. Antes, eram seis escolas desfilando. Além disso, as notas dos julgadores, que antes eram apuradas depois que todas as agremiações passavam pela avenida, passarão a ser fechadas ao final de cada dia.

Com a mudança, a Unidos de Padre Miguel, atual campeã da Série Ouro, abrirá o domingo, em 2 de março. A Unidos da Tijuca abre os desfiles na segunda-feira e a Mocidade abre as apresentações da terça. As demais serão divididas em trincas, com a ordem sendo definida no sorteio do próximo dia 23, na Cidade do Samba.

O Desfile das Campeãs está mantido no sábado, dia 8 de março, com as seis primeiras colocadas festejando o resultado.

