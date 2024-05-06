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Altas cifras

Show da Madonna teve retorno superior a R$ 300 milhões, diz governo do RJ

Aproximadamente 150 mil turistas nacionais e internacionais estiveram no Rio, e 96% do setor hoteleiro da cidade estava ocupado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 11:57

Show da Madonna teve retorno superior a R$ 300 milhões, diz governo do Rio
Show da Madonna teve retorno superior a R$ 300 milhões, diz governo do Rio Crédito: Pilar Olivares/Reuters/Folhapress
O governo do estado do Rio de Janeiro apresentou nesta segunda-feira um balanço do show gratuito da Madonna em Copacabana no último sábado (4), que reuniu mais de 1,6 milhão de espectadores.
Retorno para economia fluminense é superior a R$ 300 milhões, estimou o governo. Aproximadamente 150 mil turistas nacionais e internacionais estiveram no Rio, e 96% do setor hoteleiro da cidade estava ocupado.
A Prefeitura do Rio e o governo investiram R$ 10 milhões cada no show da rainha do pop. Os outros R$ 40 milhões necessários para trazer a cantora foram bancados pelo Itaú e outros patrocinadores, como Heineken e Deezer.
Durante o evento, a Polícia Civil registrou 213 ocorrências e prendeu sete pessoas. Além disso, 38 pessoas foram conduzidas a delegacias da região.

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