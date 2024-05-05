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Pabllo Vittar segurou Madonna no colo com Pelé e Elza Soares no telão

Elas dançaram e ergueram bandeiras do Brasil, enquanto vestiam modelitos com as cores verde, amarelo e azul em show histórico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 10:09

Quando o hit "La Isla Bonita" passou para "Music" no show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, Pablo Vittar se juntou à rainha do pop no palco.
Ambas foram acompanhadas por integrantes de escolas de samba e imagens de favelas no telão.
Enquanto imagens de brasileiros como Marielle Franco, Pelé, Daniela Mercury, Mano Brown, Elza Soares, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Fernanda Montenegro passavam no telão, a presença de Pabllo Vittar criou um dos momentos mais comemorados pelo público.
A drag queen segurou Madonna no colo e, juntas, elas dançaram e ergueram bandeiras do Brasil, enquanto vestiam modelitos com as cores da bandeira brasileira. Confira:

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