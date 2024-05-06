Madonna agradece a Anitta e Pabllo Vittar após show histórico em Copacabana

No dia seguinte ao show que reuniu 1,6 milhões de pessoas nas areias da praia de Copacabana, Madonna usou o Instagram para agradecer personagens especiais desse evento. Ela compartilhou fotos ao lado de Anitta e Pabllo Vittar e agradeceu as artistas brasileiras pela participação na apresentação.
A diva pop também publicou um vídeo dos acontecimentos deste sábado (4). Na legenda, escreveu: "Isso realmente aconteceu... Obrigada, Rio... Obrigada, Pabllo Vittar e Anitta... Palavras não conseguem descrever minha gratidão! A todos os envolvidos!"
Mais cedo, Anitta havia feito uma publicação celebrando a participação no show, na qual afirma que a americana representa a liberdade de toda uma comunidade.
Pabllo, por sua vez, definiu o momento como inexplicável. "Eu estou em êxtase até agora. Com o convite da Madonna, que sou fã, e todo o carinho do público que recebi. Passar esses dias ensaiando, subir no palco com ela e tudo ao redor é algo inexplicável", disse ela em comunicado enviado por meio de sua assessoria de imprensa ao F5.