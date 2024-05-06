Famosos

Madonna deixa Copacabana Palace e manda beijos para os fãs

Grupo fazia plantão na frente do hotel e gritou o nome da cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 08:30

Madonna durante show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro
Madonna durante show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress
Madonna deixou o Copacabana Palace por volta das 22h20 deste domingo (5) e, antes de entrar no carro, acenou e mandou beijos para os fãs que faziam plantão na calçada do hotel famoso e gritavam o nome da artista.
Ela vestia uma jaqueta preta, usava óculos escuros e estava com os cabelos soltos. A cantora chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (29), desembarcou no aeroporto do Galeão por volta das 10h e seguiu em comboio para Copacabana, onde ficou hospedada.
Após reunir 1,6 milhão de pessoas nas areias da praia, no encerramento da "Celebration Tour", que comemora seus 40 anos de carreira, Madonna agradeceu as presenças de Anitta e Pabllo Vittar na apresentação.
Em entrevista ao Fantástico, Pabllo contou que passou a semana ensaiando ao lado da diva pop e se sentiu a "pessoa mais abençoada do mundo".
"Ela me chamou de filhinho, eu pensei, vou ter que chamar de mãe. Já considero minha mãe", disse.
O espetáculo repercutiu na imprensa internacional, que usou palavras como "histórico" e "monumental" para descrever o show realizado na noite de sábado.
Foi o maior show da carreira da artista, afirmou o francês Le Monde. "Uma estrela global, uma cidade de sonho, uma praia lendária", escreveu o jornal sobre o que afirmou ter sido um evento monumental. O periódico citou também a estadia da cantora no Copacabana Palace, tido como palácio e "refúgio de paz e luxo para estrelas de Hollywood e pop há décadas".

