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Presença de Jesus Luz, ex de Madonna, em área VIP do show rende memes na internet

'Vive um momento Chico Moedas', escreveu uma internauta no X
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 08:07

Jesus Luz em show de Madonna
Jesus Luz em show de Madonna Crédito: Instagram/@jesusluz
Havia rumores de que ele não estaria presente em Copacabana. Mas o DJ e modelo Jesus Luz, ex-namorado de Madonna, estava lá para vivenciar o show da rainha do pop neste sábado (4). A presença do ex na área VIP gerou comentários e piadas entre internautas, principalmente no X (antigo Twitter).
Madonna e Luz se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento que durou cerca de dois anos.
O modelo compartilhou fotos do show e da credencial reservada para "amigos e família" na área VIP. "Que show! Nossa cidade merecia esse espetáculo! Experiência surreal!", escreveu na postagem.
Não demorou muito para que o assunto virasse fofoca na internet. Usuários do X relembraram o momento em que Madonna disse, durante o show, que conhecia "homens brasileiros". "Jesus Luz vive um momento Chico Moedas em algum lugar da área VIP", brincou uma internauta.

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