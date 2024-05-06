Presença de Jesus Luz, ex de Madonna, em área VIP do show rende memes na internet

Havia rumores de que ele não estaria presente em Copacabana. Mas o DJ e modelo Jesus Luz, ex-namorado de Madonna, estava lá para vivenciar o show da rainha do pop neste sábado (4). A presença do ex na área VIP gerou comentários e piadas entre internautas, principalmente no X (antigo Twitter).
Madonna e Luz se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento que durou cerca de dois anos.
O modelo compartilhou fotos do show e da credencial reservada para "amigos e família" na área VIP. "Que show! Nossa cidade merecia esse espetáculo! Experiência surreal!", escreveu na postagem.
Não demorou muito para que o assunto virasse fofoca na internet. Usuários do X relembraram o momento em que Madonna disse, durante o show, que conhecia "homens brasileiros". "Jesus Luz vive um momento Chico Moedas em algum lugar da área VIP", brincou uma internauta.