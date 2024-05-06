Presença de Jesus Luz, ex de Madonna, em área VIP do show rende memes na internet

Jesus Luz em show de Madonna Crédito: Instagram/@jesusluz

Havia rumores de que ele não estaria presente em Copacabana. Mas o DJ e modelo Jesus Luz, ex-namorado de Madonna, estava lá para vivenciar o show da rainha do pop neste sábado (4). A presença do ex na área VIP gerou comentários e piadas entre internautas, principalmente no X (antigo Twitter).

Madonna e Luz se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento que durou cerca de dois anos.

O modelo compartilhou fotos do show e da credencial reservada para "amigos e família" na área VIP. "Que show! Nossa cidade merecia esse espetáculo! Experiência surreal!", escreveu na postagem.

Não demorou muito para que o assunto virasse fofoca na internet. Usuários do X relembraram o momento em que Madonna disse, durante o show, que conhecia "homens brasileiros". "Jesus Luz vive um momento Chico Moedas em algum lugar da área VIP", brincou uma internauta.

isso madonna vendo jesus luz assim na área vip pic.twitter.com/vJuwgp357u https://t.co/dSYSwZHHk8 — Guto F (@gutof) May 5, 2024

morro que jesus luz não ia no show pq tava brigado com a madonna mas eles se entenderam e ele resolveu ir com a namorada e tá na área vip destinada a amigos e família dela kk pic.twitter.com/O2XDOtR0N4 — yasmin (@yangoddess) May 5, 2024

Ela acabou de dizer que conhece homens brasileiros e neste momento Jesus luz vive um momento Chico moedas em algum lugar da área vip



Mas ninguém se importa e talvez nem lembre dele — Nathaly aprendiz do carteiro jaiminho (@nathalyoac) May 5, 2024

Toda vez que a Madonna vai falar do Cristo Redentor e fala “Jesus”, o Jesus Luz deve ter uma taquicardia ouvindo pic.twitter.com/oFkMcK27NC — humberto (@1berttu) May 5, 2024