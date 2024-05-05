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Show em Copacabana

Madonna homenageia Renato Russo, Cazuza e mortos pela Aids no Rio

Imagens, reunidas em parceria com o projeto The Aids Memorial, iam se multiplicando e diminuindo, dando uma escala do que foi a crise da doença
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 10:30

Madonna durante show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro
Madonna durante show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress
No fim de "Holiday", que encerra a festa do primeiro ato da turnê "Celebration Tour" para começar a segunda parte do show, Madonna fez uma homenagem àqueles que morreram em decorrência da Aids.
Na passagem, a cantora cobriu o corpo de um dançarino caído no chão com um pano preto. Emendou, então, um trecho de "Storm" com "Live to Tell".
Atrás dela, no telão, fotos de pessoas que foram vítimas da doença apareceram. O primeiro a aparecer foi seu amigo Martin Burgoyne, seguido de famosos e desconhecidos, gringos ou brasileiros como Cazuza, Betinho, Renato Russo, Caio Fernando de Abreu e Wagner Bello.
As imagens, reunidas em parceria com o projeto The Aids Memorial, iam se multiplicando e diminuindo, dando uma escala do que foi a crise da doença, até se apagarem, substituídas pela mensagem "Em memória de todas as luzes brilhantes que perdemos para a Aids".

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