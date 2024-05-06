Famosos

Kayky Brito dá unfollow em Bruno de Luca nas redes sociais

Ator deixou de seguir apresentador oito meses após atropelamento no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 08:02

Kayky Brito deu unfollow em Bruno de Luca Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca
O ator Kayky Brito, 36, voltou às redes sociais para dar atualizações sobre seu estado de saúde e aproveitou para deixar de seguir Bruno de Luca, amigo que estava presente quando Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Internautas notaram a atitude inesperada. O unfollow só veio oito meses após o acidente que Brito sofreu, quando estava em um bar com Bruno de Luca.
O atropelamento deixou o ator em estado grave. Na época, Bruno foi indiciado por omissão de socorro a Kayky na noite do acidente.

Relembre o caso

Kayky estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado, no dia 2 de setembro de 2023. Segundo o delegado Ângelo Lages, que liderou as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca.
Ele se divertia com amigos quando foi ao carro pegar um objeto. Ao tentar retornar para o local, foi atropelado pelo motorista de aplicativo Diones da Silva e sofreu politraumatismos.
A Polícia Civil concluiu que o motorista estava abaixo da velocidade da via. Ele prestou socorro imediatamente após o acidente. A principal testemunha do caso confirmou a versão.
No dia 29 daquele mês, Brito recebeu alta hospitalar.

