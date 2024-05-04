Beijo entre Paolla Oliveira e Nanda Costa em 'Justiça 2' viraliza na internet

A cena de um beijo entre as atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa na série 'Justiça 2', do Globoplay, tem dado o que falar na internet desde a quinta-feira (3).
Em 'Justiça 2', Paolla Oliveira vive Jordana, uma empresária do ramo da música e fazendeira, enquanto Nanda é Milena, uma jovem que se envolve em pequenos crimes. Ao longo dos primeiros episódios o caminho das duas se cruza após uma morte.
Em entrevista ao gshow, Paolla disse que “a química bateu”. "A química bateu porque a gente já se conhecia, mas nunca tínhamos trabalhado juntas. Foi um encontro", declarou.
"Ficamos tão à vontade. Quando você confia num profissional que você está trocando assim, é bom, você se sente seguro. Não houve desconforto nenhum. Existe um protocolo de segurança, então não tinha erro", acrescentou Nanda.