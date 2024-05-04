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Beijo entre Paolla Oliveira e Nanda Costa em 'Justiça 2' viraliza na internet

Atrizes protagonizam cena romântica em episódio da série lançado nesta semana. Paolla disse que “a química bateu”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 09:52

Beijo entre Paolla Oliveira e Nanda Costa em 'Justiça 2' viraliza na internet
Beijo entre Paolla Oliveira e Nanda Costa em 'Justiça 2' viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Globoplay
A cena de um beijo entre as atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa na série 'Justiça 2', do Globoplay, tem dado o que falar na internet desde a quinta-feira (3).
Em 'Justiça 2', Paolla Oliveira vive Jordana, uma empresária do ramo da música e fazendeira, enquanto Nanda é Milena, uma jovem que se envolve em pequenos crimes. Ao longo dos primeiros episódios o caminho das duas se cruza após uma morte.
Em entrevista ao gshow, Paolla disse que “a química bateu”.  "A química bateu porque a gente já se conhecia, mas nunca tínhamos trabalhado juntas. Foi um encontro", declarou.
"Ficamos tão à vontade. Quando você confia num profissional que você está trocando assim, é bom, você se sente seguro. Não houve desconforto nenhum. Existe um protocolo de segurança, então não tinha erro", acrescentou Nanda.

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