Beijo entre Paolla Oliveira e Nanda Costa em 'Justiça 2' viraliza na internet

Beijo entre Paolla Oliveira e Nanda Costa em 'Justiça 2' viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Globoplay

A cena de um beijo entre as atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa na série 'Justiça 2', do Globoplay, tem dado o que falar na internet desde a quinta-feira (3).

Em 'Justiça 2', Paolla Oliveira vive Jordana, uma empresária do ramo da música e fazendeira, enquanto Nanda é Milena, uma jovem que se envolve em pequenos crimes. Ao longo dos primeiros episódios o caminho das duas se cruza após uma morte.

Em entrevista ao gshow, Paolla disse que “a química bateu”. "A química bateu porque a gente já se conhecia, mas nunca tínhamos trabalhado juntas. Foi um encontro", declarou.