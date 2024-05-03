Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Globo promove quadro sucesso de audiência no Rio de Janeiro para o Fantástico
Novidade

Globo promove quadro sucesso de audiência no Rio de Janeiro para o Fantástico

Em três anos no RJ1 foram mais de 500 histórias contadas, com personagens conhecidos na hora. Veja as mudanças no quadro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:47

Globo promove quadro sucesso de audiência no Rio de Janeiro para o Fantástico
Cadeirinhas faz sucesso dentro do RJ1 Crédito: Globo/Divulgação
A Globo decidiu promover o quadro Cadeirinhas, um sucesso de audiência dentro do telejornal local RJ1, exibido somente para o Rio de Janeiro. A partir de domingo (5), a produção vai sair das ruas da capital fluminense desde que passou a virar quadro no Fantástico.
Comandado pelo repórter Chico Regueira, a ideia deste projeto nasceu em 2021, quando começou o período de vacinação, durante a pandemia de Covid-19.
Com duas cadeiras de praia, o repórter Chico Regueira chegava no Centro do Rio de Janeiro para ouvir as histórias de vida das pessoas comuns, e muitas delas emocionavam.
Em três anos no RJ1 foram mais de 500 histórias contadas, com personagens conhecidos na hora. Neste novo formato nacional, além de Recife, Regueira passará ainda por Belém e São Paulo.
"Nós buscamos contemplar diferentes regiões. Recife é um dos principais celeiros culturais do Brasil. Belém por ser uma das portas de entrada da região amazônica. E São Paulo, a maior capital", explica o repórter à Folha de S.Paulo, que no primeiro episódio, exibido no último domingo (28), passou pelas ruas do Rio de Janeiro.
"As cadeirinhas são cariocas. Tinha que ter um episódio em casa também", brinca Regueira. No próximo domingo (5), as Cadeirinhas vão para o Recife (PE), trazendo histórias de vida incríveis.
Uma delas é a de Keila Santana, que tem na costura o meio para sustentar os três filhos. Um deles é a pequena Ayla Clara, de apenas 5 anos, diagnosticada com autismo.
Todos os episódios contam com a participação especial do sambista Xande de Pilares, que fez canções originais, a partir do improviso para a abertura do quadro.

Veja Também

Globo fecha contrato e vai transmitir Festival de Parintins 2024 para todo o Brasil

Onde assistir ao show de Madonna no Rio ao vivo pela TV e no streaming

Em vídeo, Gizelly Bicalho revela quanto faturou após sair do 'BBB 20'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

globo Rio de Janeiro tv globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados