Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anota aí

Onde assistir ao show de Madonna no Rio ao vivo pela TV e no streaming

Encerramento da turnê da cantora acontece neste sábado (4) e está previsto para começar às 21h45
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 14:18

Imagem Edicase Brasil
Madonna Crédito: Shutterstock
O show da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio, neste sábado (4), está previsto para começar às 21h45. O espetáculo, com duração prevista de duas horas, será transmitido pela TV e pelo streaming.
Na televisão aberta, será possível acompanhar o último show da turnê "Celebration Tour" pela TV Globo e, na TV por assinatura, pelo Multishow. Já pela internet, o Globoplay terá o sinal aberto para a transmissão do show.
A abertura do show, com o DJ americano Diplo, tem previsão de começar às 20h, mas não será transmitido. O pós-show, no palco Leme, em frente ao principal, com Pedro Sampaio, também não será exibido.
Globoplay e Multishow exibirão um especial pré-show a partir das 21h30. Já a TV Globo pula direto da novela das nove para o show.
A Folha de S.Paulo também conta com um liveblog alimentado minuto a minuto com os principais destaques dos preparativos do evento, como chegar e o que levar para o show, onde ver a transmissão, além de toda a cobertura do show e uma seleta de textos sobre a relevância da rainha do pop.

Veja Também

Quem são os filhos da Madonna? Quatro deles participam do show da cantora

Madonna volta ao palco e faz 2ª passagem de som em Copacabana

Madonna é carregada no colo por Pabllo Vittar em ensaio em Copacabana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Madonna Música Rio de Janeiro Televisão Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados