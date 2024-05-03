Quem são os filhos da Madonna? Quatro deles participam do show da cantora

Madonna e os filhos, Lourdes Maria, Rocco, David Banda, Mercy James, Esther e Stella Crédito: Instagram/@madonna

Madonna vai encerrar a "Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da artista, na praia de Copacabana, e as buscas pela cantora no Brasil explodiu nos últimos dias, assim como a curiosidade das pessoas pela sua vida pessoal.

Dados do Google Trends mostram que cresceu, por exemplo, o interesse pelos herdeiros da rainha do pop nos últimos sete dias. As pessoas procuram por quantos filhos ela tem e quais são adotados.

A cantora tem seis filhos, e quatro deles se apresentam na atual turnê da mãe --como David Banda e Estere, que se destacou no palco dançando a música "Vogue". No Instagram, a rainha do pop agradeceu o envolvimento dos filhos em seus shows.

"O entusiasmo deles me manteve indo adiante", afirmou. "Eles também estavam frequentando a escola e ensaiando todas as noites. Estou muito orgulhosa de todos eles."

Esta não é a primeira vez que um dos seus herdeiros participa do show da cantora. Na turnê "The MDNA Tour", de 2012, o segundo filho da artista, Rocco, também esteve presente.

QUEM SÃO OS FILHOS DA MADONNA?

Lourdes Maria, 27

A primogênita é Lourdes Maria, nascida em 1996, fruto do relacionamento de Madonna com o ator Carlos Leon. A jovem construiu uma carreira na moda e já apareceu em campanhas de grifes renomadas como da Marc Jacobs. Em 2021, ela foi o rosto da coleção de primavera da marca.

No mesmo ano, Lourdes estampou a capa da Vogue ao lado de outras influenciadoras como Bella Hadid e Kaia Garber. A capa exaltava jovens modelos que estavam mudando a indústria da moda.

Desde 2022, ela se aventura no mundo da música usando nome Lolahol. O último single da cantora iniciante foi "Boy Next Door", lançado em dezembro do ano passado.

Rocco Ritchie, 23

Depois de se separar de Leon, Madonna começou a namorar o cineasta Guy Ritchie, que dirigiu filmes de sucesso como "Sherlock Holmes" (2009) e "Aladdin" (2019).

Eles se casaram em 2000, ano em que nasceu Rocco. O casal se divorciou em 2008 e travou uma batalha judicial pela custódia do filho, que durou cerca de oito meses. A disputa causou tensão entre a cantora e o filho, que na época estava morando com o pai no Reino Unido.

Rocco seguiu no mundo das artes como pintor. Sua recente exposição de arte, "Pack a Punch", em Miami, foi inspirada na prática do Muay Thai.

David Banda, 18

Em 2006, Madonna fundou a organização de caridade Raising Malawi. Em outubro daquele ano, durante uma visita ao país, ela e seu então marido, Guy, adotaram David, que na época tinha um ano de idade.

David seguiu os passos da mãe e participa de alguns momentos da turnê, como ao dividir os vocais com Madonna na música "Mother and Father" e tocar guitarra na canção "Act of Contrition", com referência ao Prince, que gravou os solos de guitarra nessa faixa do disco "Like a Prayer".

Mercy James, 18

Assim como David, Mercy também nasceu em Maláui. Madonna adotou a jovem em 2009, quando já estava separada de Guy.

Em 2017, a cantora inaugurou o Mercy James Center, em homenagem ao nome da filha, sendo o primeiro hospital pediátrico de cirurgia e cuidados intensivos em seu país de nascimento.

Na turnê atual, a jovem toca piano durante a música "Bad Girl".

Stella Ciccone e Estere Ciccone, 11

As gêmeas nasceram no Maláui em dezembro de 2012 e foram adotadas pela cantora em fevereiro de 2017, quando elas tinham cinco anos idade.

Ambas são ativas na "Celebration Tour". Stella demonstra seu talento na dança durante a apresentação da música "Don't Tell Me" e Estere tem destaque na canção "Vogue", um dos clássicos do vasto repertório de sua mãe.

Simplesmente Estere, de 11 anos e filha da Madonna, arrasando no voguing na “Celebration Tour”. 💅✨

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