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Família

Quem são os filhos da Madonna? Quatro deles participam do show da cantora

No Brasil, buscas pelos herdeiros da artista cresceram nos últimos sete dias no Google
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 09:25

Madonna e os filhos, Lourdes Maria, Rocco, David Banda, Mercy James, Esther e Stella
Madonna e os filhos, Lourdes Maria, Rocco, David Banda, Mercy James, Esther e Stella Crédito: Instagram/@madonna
Madonna vai encerrar a "Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da artista, na praia de Copacabana, e as buscas pela cantora no Brasil explodiu nos últimos dias, assim como a curiosidade das pessoas pela sua vida pessoal.
Dados do Google Trends mostram que cresceu, por exemplo, o interesse pelos herdeiros da rainha do pop nos últimos sete dias. As pessoas procuram por quantos filhos ela tem e quais são adotados.
A cantora tem seis filhos, e quatro deles se apresentam na atual turnê da mãe --como David Banda e Estere, que se destacou no palco dançando a música "Vogue". No Instagram, a rainha do pop agradeceu o envolvimento dos filhos em seus shows.
"O entusiasmo deles me manteve indo adiante", afirmou. "Eles também estavam frequentando a escola e ensaiando todas as noites. Estou muito orgulhosa de todos eles."
Esta não é a primeira vez que um dos seus herdeiros participa do show da cantora. Na turnê "The MDNA Tour", de 2012, o segundo filho da artista, Rocco, também esteve presente.

QUEM SÃO OS FILHOS DA MADONNA?

Lourdes Maria, 27
A primogênita é Lourdes Maria, nascida em 1996, fruto do relacionamento de Madonna com o ator Carlos Leon. A jovem construiu uma carreira na moda e já apareceu em campanhas de grifes renomadas como da Marc Jacobs. Em 2021, ela foi o rosto da coleção de primavera da marca.
No mesmo ano, Lourdes estampou a capa da Vogue ao lado de outras influenciadoras como Bella Hadid e Kaia Garber. A capa exaltava jovens modelos que estavam mudando a indústria da moda.
Desde 2022, ela se aventura no mundo da música usando nome Lolahol. O último single da cantora iniciante foi "Boy Next Door", lançado em dezembro do ano passado.
Rocco Ritchie, 23
Depois de se separar de Leon, Madonna começou a namorar o cineasta Guy Ritchie, que dirigiu filmes de sucesso como "Sherlock Holmes" (2009) e "Aladdin" (2019).
Eles se casaram em 2000, ano em que nasceu Rocco. O casal se divorciou em 2008 e travou uma batalha judicial pela custódia do filho, que durou cerca de oito meses. A disputa causou tensão entre a cantora e o filho, que na época estava morando com o pai no Reino Unido.
Rocco seguiu no mundo das artes como pintor. Sua recente exposição de arte, "Pack a Punch", em Miami, foi inspirada na prática do Muay Thai.
David Banda, 18
Em 2006, Madonna fundou a organização de caridade Raising Malawi. Em outubro daquele ano, durante uma visita ao país, ela e seu então marido, Guy, adotaram David, que na época tinha um ano de idade.
David seguiu os passos da mãe e participa de alguns momentos da turnê, como ao dividir os vocais com Madonna na música "Mother and Father" e tocar guitarra na canção "Act of Contrition", com referência ao Prince, que gravou os solos de guitarra nessa faixa do disco "Like a Prayer".
Mercy James, 18
Assim como David, Mercy também nasceu em Maláui. Madonna adotou a jovem em 2009, quando já estava separada de Guy.
Em 2017, a cantora inaugurou o Mercy James Center, em homenagem ao nome da filha, sendo o primeiro hospital pediátrico de cirurgia e cuidados intensivos em seu país de nascimento.
Na turnê atual, a jovem toca piano durante a música "Bad Girl".
Stella Ciccone e Estere Ciccone, 11
As gêmeas nasceram no Maláui em dezembro de 2012 e foram adotadas pela cantora em fevereiro de 2017, quando elas tinham cinco anos idade.
Ambas são ativas na "Celebration Tour". Stella demonstra seu talento na dança durante a apresentação da música "Don't Tell Me" e Estere tem destaque na canção "Vogue", um dos clássicos do vasto repertório de sua mãe.
No palco, Estere chama a atenção com seu macacão justo nas cores amarelo e preto e por botas que alcançavam quase o joelho, fazendo jus ao legado da artista.

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