Anitta confirma ida ao show de Madonna

A presença de Anitta na apresentação pública de Madonna, em Copacabana, está confirmada. Durante evento em Nova York, Estados Unidos, a cantora afirmou que não poderá comparecer ao Met Gala por causa da vinda da americana.

Madonna e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

"Este ano a Madonna está fazendo um show no Brasil. É o final da turnê dela, em Copacabana, um evento para mais de um milhão de pessoas. Fizemos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela", disse em entrevista durante o Power of Women.