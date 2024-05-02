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Show histórico

Anitta confirma ida ao show de Madonna

A presença de Anitta na apresentação pública de Madonna, em Copacabana, está confirmada.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 14:56

A presença de Anitta na apresentação pública de Madonna, em Copacabana, está confirmada. Durante evento em Nova York, Estados Unidos, a cantora afirmou que não poderá comparecer ao Met Gala por causa da vinda da americana.
Madonna e Anitta
Madonna e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
"Este ano a Madonna está fazendo um show no Brasil. É o final da turnê dela, em Copacabana, um evento para mais de um milhão de pessoas. Fizemos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela", disse em entrevista durante o Power of Women.
A funkeira ainda falou sobre o momento em que recebeu o convite. "Fiquei tipo 'eu definitivamente vou'. É histórico no meu país, é a única coisa que se fala, então para mim é muito importante estar lá neste momento."

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