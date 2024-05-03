Madonna é carregada no colo por Pabllo Vittar em ensaio em Copacabana

Madonna subiu ao palco nesta quinta-feira (2) e ensaiou para seu show da "Celebration Tour", que se encerra neste sábado (4), com uma apresentação gratuita, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Entre as passagens de som, a rainha do pop foi carregada no colo pela cantora Pabllo Vittar, que também participará do show.
O público vibrou com versões diferentes de "La Isla Bonita", "Vogue" e "Music". O som pop da cantora foi misturado com batidas de funk e samba.
Duas das filhas dela, Estere e Mercy, devem participar da apresentação. A caçula Estere, gêmea de Stella, ensaiou a coreografia icônica de "Vogue", enquanto Mercy tocou piano acompanhando a mãe em outra canção.