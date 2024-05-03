Madonna é carregada no colo por Pabllo Vittar em ensaio em Copacabana

Madonna e Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

Madonna subiu ao palco nesta quinta-feira (2) e ensaiou para seu show da "Celebration Tour", que se encerra neste sábado (4), com uma apresentação gratuita, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Entre as passagens de som, a rainha do pop foi carregada no colo pela cantora Pabllo Vittar, que também participará do show.

Ao lado de bailarinos, Madonna realizou novos testes no palco Crédito: Reuters/Folhapress

O público vibrou com versões diferentes de "La Isla Bonita", "Vogue" e "Music". O som pop da cantora foi misturado com batidas de funk e samba.