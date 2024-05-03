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Madonna é carregada no colo por Pabllo Vittar em ensaio em Copacabana

Rainha do pop passou som com a banda, duas das filhas, além de ritmistas de escolas de samba do Rio, com fãs aglomerados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 08:26

Madonna e Pabllo Vittar
Madonna e Pabllo Vittar Crédito: Reprodução
Madonna subiu ao palco nesta quinta-feira (2) e ensaiou para seu show da "Celebration Tour", que se encerra neste sábado (4), com uma apresentação gratuita, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Entre as passagens de som, a rainha do pop foi carregada no colo pela cantora Pabllo Vittar, que também participará do show.
Ao lado de bailarinos, Madonna realizou novos testes no palco
Ao lado de bailarinos, Madonna realizou novos testes no palco Crédito: Reuters/Folhapress
O público vibrou com versões diferentes de "La Isla Bonita", "Vogue" e "Music". O som pop da cantora foi misturado com batidas de funk e samba.
Duas das filhas dela, Estere e Mercy, devem participar da apresentação. A caçula Estere, gêmea de Stella, ensaiou a coreografia icônica de "Vogue", enquanto Mercy tocou piano acompanhando a mãe em outra canção.

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