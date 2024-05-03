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Madonna volta ao palco e faz 2ª passagem de som em Copacabana

Ao lado de bailarinos, cantora realizou novos testes no palco em que apresentará show gratuito no sábado (4)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 08:21

Ao lado de bailarinos, Madonna realizou novos testes no palco
Ao lado de bailarinos, Madonna realizou novos testes no palco Crédito: Reuters/Folhapress
Após uma passagem de som que deixou os fãs eufóricos e contou com a presença da cantora Pabllo Vittar, Madonna voltou ao palco de Copacabana no início da madrugada desta sexta-feira (3) para novos testes de som.
O momento foi flagrado pelo Jornal da Globo, que fazia a cobertura ao vivo da movimentação em torno da rainha do pop. As luzes já haviam sido apagadas, mas a cantora retornou junto com bailarinos para mais um trecho do ensaio.
Madonna encerra no sábado (4) a "Celebration Tour", com show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Na primeira passagem de som, o público vibrou com versões de sucessos como "La Isla Bonita", "Vogue" e "Music". Usando uma máscara que cobria todo o rosto, a artista foi carregada no colo por Pabllo, que participará do show.
As homenagens a ídolos brasileiros no telão também chamaram a atenção do público. Enquanto ela cantava "Music", apareceram imagens de Pelé, Marta, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elza Soares, Daniela Mercury, Marielle, Chico Mendes, Marina Silva, Raoni, Paulo Freire e dos jovens ativistas Txai Suruí e Renê Silva.
"A artista mais importante do mundo me deu a alegria e a honra de me colocar ao lado de grandes ícones brasileiros como Paulo Freire, Elza Soares, Caetano, Gil, Bethânia e outros maravilhosos", comemorou Daniela Mercury. "Madonna é e sempre será inspiração".
Surpreso, Rene Silva também comentou a homenagem. "Gente? Apareci no telão do ensaio da Madonna", disse.

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