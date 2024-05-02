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Globo fecha contrato e vai transmitir Festival de Parintins 2024 para todo o Brasil

A emissora decidiu ir atrás dos direitos do Festival de Parintins após o sucesso de Isabelle Nogueira no BBB 24
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 15:38

Lançamento do Festival de Parintins 2024
Lançamento do Festival de Parintins 2024 Crédito: Aguilar Abecassis/Folhapress
A Globo acertou contrato nesta quinta-feira (2) para a exibição do Festival de Parintins 2024. O evento será exibido pela Rede Amazônica, parceira da Globo na região Norte, e em TV aberta para todo o Brasil.
Exibições no Multishow e no Globoplay também serão feitas. Esta edição do evento, que traz a disputa dos bois Garantido e Caprichoso, na Ilha Tupinambarana, vai ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho. A Folha de S.Paulo havia antecipado as negociações em fevereiro.
O acordo foi confirmado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. "É um desafio fazer essa transmissão, a Globo é a segunda maior emissora do planeta e ela poderia estar cobrindo qualquer outro festival, mas escolheu estar em Parintins. Isso é importante para o estado", disse.
A princípio, segundo apurou a reportagem, o acordo da Globo para a transmissão de Parintins é apenas para este ano. Para os anos seguintes, a experiência de 2024 será levada em consideração para uma renovação.
A Globo decidiu ir atrás dos direitos do Festival de Parintins após o sucesso de Isabelle Nogueira, terceira colocada no BBB 24 e cunhã-poranga do Boi Garantido.
Com Isabelle Nogueira, o BBB 24 chegou a marcar médias acima dos 40 pontos de audiência em Manaus (AM). Foi a cidade que mais assistiu ao reality show no Brasil.
Não será a primeira vez que Parintins terá transmissão nacional. Entre o fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, o festival teve exibição para todo o Brasil pela Band, mas sem muito sucesso junto ao público.

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