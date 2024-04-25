Chefão da Globo, Amauri Soares revelou nesta quarta-feira (24) que as ex-BBBs Fernanda e Pitel terão um programa na grade do Multishow em breve.

Chefe da Globo confirma programa com ex-BBBs Fernanda e Pitel no Multishow Crédito: Divulgação Instagram

O anúncio aconteceu durante o Nosso Festival, evento interno realizado pela Globo em São Paulo. "Em breve, Pitanda, um programa com elas duas e produzido pelos estúdios Globo. Em breve, no Multishow", disse Amauri Soares em vídeo que circula nas redes sociais.