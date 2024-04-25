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Chefe da Globo confirma programa com ex-BBBs Fernanda e Pitel no Multishow

Amauri Soares revelou na tarde de quarta-feira (24) um programa na grade do Multishow com Fernanda e Pitel em breve.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 10:27

 Chefão da Globo, Amauri Soares revelou nesta quarta-feira (24) que as ex-BBBs Fernanda e Pitel terão um programa na grade do Multishow em breve.
Chefe da Globo confirma programa com ex-BBBs Fernanda e Pitel no Multishow
Chefe da Globo confirma programa com ex-BBBs Fernanda e Pitel no Multishow Crédito: Divulgação Instagram
O anúncio aconteceu durante o Nosso Festival, evento interno realizado pela Globo em São Paulo. "Em breve, Pitanda, um programa com elas duas e produzido pelos estúdios Globo. Em breve, no Multishow", disse Amauri Soares em vídeo que circula nas redes sociais.
Fernanda e Pitel subiram ao palco do festival ao lado de Maju Coutinho. As duas fizeram brincadeiras em referência a participação delas no BBB 24 durante evento interno da empresa.

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