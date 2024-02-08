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Garantido e Caprichoso

Globo negocia transmissão do Festival de Parintins por sucesso de participante no BBB

Executivos da emissora no Rio de Janeiro procuraram representantes dos bois Garantido e Caprichoso, responsáveis pela festa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 14:05

A BBB Isabelle Nogueira, em sua apresentação no Festival de Parintins
A BBB Isabelle Nogueira, em sua apresentação no 56º Festival Folclórico de Parintins Crédito: Bete Marques/O Fotográfico/Folhapress
A Globo abriu conversas nesta semana para tentar viabilizar a transmissão do Festival de Parintins, uma das maiores festas culturais do país, realizada no Amazonas. As tratativas estão em estágio inicial.
Executivos da emissora no Rio de Janeiro procuraram representantes dos bois Garantido e Caprichoso, responsáveis pela festa, marcada para acontecer em 2024 entre os dias 26 de junho a 3 de julho.
Eles foram informados que já havia uma conversa com a Rede Amazônica, afiliada da Globo na região Norte. Os mandatários cariocas pretendem marcar uma reunião ainda neste mês com Garantido e Caprichoso.
A ideia da Globo é mostrar o evento para todo o Brasil, seja streaming via Globoplay ou TV por assinatura. Mas tudo ainda está bem no começo, no que tem sido chamado internamente de "namoro inicial".
O interesse por Parintins cresceu na Globo por conta da popularidade de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido que participa do BBB 24 na emissora.
A conversa da Rede Amazônica com os bois de Parintins já acontecia antes do interesse da rede, que só se animou ao tentar transmitir Parintins devido a curiosidade e interesse do público sobre a cultura da sister no reality show comandado por Tadeu Schmidt.
Não seria a primeira vez que Parintins teria transmissão nacional. Entre o fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, o festival teve exibição para todo o Brasil pela Band, mas sem muito sucesso junto ao público.
Procurada pela Folha de S.Paulo, a Globo preferiu não comentar o assunto por enquanto.

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