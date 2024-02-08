Regina Duarte diz que não foi convidada pela Globo para refazer 'Vale Tudo'

A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

A atriz Regina Duarte negou que foi convidada pela Globo para fazer a vilã Odete Roitman no remake de "Vale Tudo" . A nova versão da novela atualmente está em desenvolvimento pela emissora.

A Globo também declarou que é falsa a informação de que estaria negociando com a atriz para o papel.

À reportagem, a assessoria da artista diz que ela recebeu a notícia de que estaria sendo considerada para o papel da vilã pelo noticiário. Até o momento, porém, ela não foi procurada pela Globo.

"Vale Tudo" é um dos folhetins mais lembrados da Globo e deve ganhar nova versão em março de 2025. A previsão é de que o remake, escrito por Manuela Dias, substitua "Mania de Você", novela prevista para entrar na programação do canal após o fim da nova "Renascer".

Regina Duarte fez parte do elenco da primeira versão de "Vale Tudo" na televisão, mas no papel da personagem Raquel Accioli.