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Nasce segundo filho de Marcello Melo Jr, ator de 'Renascer'

Joaquim é fruto do relacionamento do intérprete de José Bento com a modelo Clara Diniz
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 08:22

Dj/ Ator Marcello Melo Jr
Dj/ Ator Marcello Melo Jr Crédito: Divulgação
Nasceu o segundo filho do ator Marcello Melo Jr. nesta quarta-feira, 7. Joaquim é fruto do relacionamento do artista com a modelo carioca Clara Diniz.
A informação foi revelada pela mãe, em publicações nos Stories de seu perfil no Instagram. Clara publicou uma bexiga que tinha escrita a frase "bem-vindo Joaquim", em um quarto de maternidade.
Depois disso, ela compartilhou apenas os dedinhos do bebê, coberto em uma manta. "Oi, titias", escreveu a modelo no registro.
Marcello, que atualmente está na telinha, interpretando um dos filhos de José Inocêncio em Renascer, novela das nove da Globo, ainda não se pronunciou sobre o nascimento de Joaquim.
O nome do bebê foi revelado em outubro do ano passado, no chá revelação, compartilhado por Clara nas redes sociais. Marcello já é pai de Maya, de 3 anos, fruto de um relacionamento que ele teve com a atriz e Dayane Bartoli.

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