Fãs do ES podem vivenciar a experiência do confessionário do BBB 24

Confessionário da TV Gazeta no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

Atenção, muita atenção: já imaginou ter a oportunidade de se tornar um brother sem ter participado do processo de seleção do BBB? A partir desta terça-feira (6), às 17h, você vai se sentir dentro do reality mais assistido do Brasil.

É que o Confessionário do BBB 24 chega novamente ao ES, no Shopping Vila Velha, para a alegria dos BBBmaníacos. O ambiente, totalmente instagramável, fica aberto das 10h às 22h, para que todos possam registrar, gravar vídeos sobre um participante e até indicar um amigo ou familiar ao temido paredão.

A proposta principal do confessionário é fazer com que o capixaba se sinta dentro da casa mais vigiada do Brasil. De acordo com Leandro Neves, gerente de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta, o Big Fone do BBB também vai integrar o cenário, com mensagens gravadas.

“Além de as pessoas se sentirem como se estivessem no próprio programa, a gente promove gincanas e realiza entrega de brindes em datas especiais, nos famosos Big Days. Por acaso, este ano, temos uma nova dinâmica valendo brinde exclusivo para quem ganhar nossas provas do líder”, revela.

Vai ter Big Day!

No próximo dia 17 de fevereiro acontecerá o primeiro Big Day do Confessionário, com dinâmica diferenciada para o público. O quadro “Sincerão” foi reformulado, tornando-se um jogo de tabuleiro. Nesta nova abordagem, os participantes vão lançar um dado e avançar pelas casas até alcançarem a linha final.

Confessionário BBB da TV Gazeta Crédito: Divulgação

O jogo será composto por três rodadas, cada uma com três participantes. Os jogadores que chegarem à linha final de cada etapa, vão competir na grande final, concorrendo a um cartão GloboPlay ou ao cooler do líder.

De acordo com Carlos Gonzaga, gerente de Produção e Programação da TV Gazeta, o grande objetivo do confessionário é conectar as pessoas ao Big Brother Brasil.

“É uma forma de levar a pessoa que tá ali no local para dentro do programa. Além disso, a ação leva o produto televisivo para capixabas que, por algum motivo, não estejam acompanhando o BBB. Quando você faz esse tipo de ação fora da tela, você fortalece o programa com quem acompanha, ao mesmo tempo que traz gente nova”, explica o gestor.

A TV Gazeta vai acompanhar a inauguração do Confessionário ao longo da programação, com um flash ao vivo no local depois do Boa Noite ES, além de cobertura nas redes sociais.

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