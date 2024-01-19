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BBB 24: Yasmin Brunet fatura R$ 5 milhões após entrada no reality

Sócio da sister em uma marca de beleza comemora a cifra com aumento das vendas dos produtos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 15:08

Imagem Edicase Brasil
Yasmin Brunet disse estar comendo muito por ansiedade no BBB24 Crédito: Reprodução digital | Rede Globo
Quando entrou no BBB 24, Yasmin Brunet disse que o principal motivo para aceitar o convite da produção do programa era fazer com que as pessoas conhecessem melhor a modelo, que anda sofrendo com compulsão alimentar dentro do confinamento. Só que a participação no reality da Globo vem dando lucro na sua marca de produtos de beleza. Em menos de duas semanas, a empresa faturou R$ 5 milhões em vendas, um valor esperado para o mês inteiro
Quem revelou as cifras do negócio foi o sócio da Yasmin Beauty, Eduardo Vanzak. "Desde o lançamento, a nossa estratégia tem sido reinvestir o valor do faturamento para aperfeiçoar os produtos e expandir os negócios", disse o empresário à revista Vogue sobre a marca fundada em 2022 com um óleo multifuncional para a pele e cabelos.
O sócio da participante da atual edição contou que ela é bem detalhista com o lançamento dos produtos. "Ela participa de todas as etapas do desenvolvimento dos produtos. Para decidir a fragrância do Body Splash Goxxtosa, ela fez uma pesquisa nas principais lojas de perfumaria nos Estados Unidos e criou uma fragrância inspirada em uma mistura de aromas que ela própria costuma utilizar".
A meta para 2024 é terminar o ano com R$ 70 milhões de faturamento, segundo Vanzak. "Com a entrada da Yasmin no Big Brother, a estratégia é tornar os produtos cada vez mais acessíveis com pouca margem e um alto volume de vendas", completou.

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