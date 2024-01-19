BBB 24: Yasmin Brunet fatura R$ 5 milhões após entrada no reality

Yasmin Brunet disse estar comendo muito por ansiedade no BBB24 Crédito: Reprodução digital | Rede Globo

Quando entrou no BBB 24, Yasmin Brunet disse que o principal motivo para aceitar o convite da produção do programa era fazer com que as pessoas conhecessem melhor a modelo, que anda sofrendo com compulsão alimentar dentro do confinamento. Só que a participação no reality da Globo vem dando lucro na sua marca de produtos de beleza. Em menos de duas semanas, a empresa faturou R$ 5 milhões em vendas, um valor esperado para o mês inteiro

Quem revelou as cifras do negócio foi o sócio da Yasmin Beauty, Eduardo Vanzak. "Desde o lançamento, a nossa estratégia tem sido reinvestir o valor do faturamento para aperfeiçoar os produtos e expandir os negócios", disse o empresário à revista Vogue sobre a marca fundada em 2022 com um óleo multifuncional para a pele e cabelos.

O sócio da participante da atual edição contou que ela é bem detalhista com o lançamento dos produtos. "Ela participa de todas as etapas do desenvolvimento dos produtos. Para decidir a fragrância do Body Splash Goxxtosa, ela fez uma pesquisa nas principais lojas de perfumaria nos Estados Unidos e criou uma fragrância inspirada em uma mistura de aromas que ela própria costuma utilizar".