BBB 24: Gringos se assustam com brasileiros defendendo MC Bin Laden na web

MC Bin Laden Crédito: Reprodução/Instagram/@mcbinladen

Antes de entrar no BBB 24, MC Bin Laden já imaginava que seu nome artístico poderia lhe causar problemas fora do país.

E foi o que aconteceu na tarde desta quinta-feira (18). Após o rapper ser injustiçado por Vanessa Lopes, com quem tinha proximidade no início do reality, telespectadores levantaram os trendings topics "justice for Bin Laden" (justiça para Bin Laden), "Bin Laden estamos com você" e "Bin Laden merece respeito".

Os internautas norte-americanos da rede ficaram muito confusos. Alguns acreditaram que as hashtags se referiam a Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda morto em 2011 e considerado um dos mentores do atentado de 11 de setembro.

"Justiça para Bin Laden? O terrorista? O assassino psicopata? O verdadeiro responsável e apoiador do genocídio? A propaganda pró-Hamas apodreceu os cérebros de vocês", se revoltou um usuário da rede, usando a foto de Taylor Swift de perfil.

o twitter ta incrível hoje



justice for bin laden

bin laden merece respeito pic.twitter.com/C3eOWOW7rN — sai🍡⚢︎ (@ayasagiris) January 18, 2024