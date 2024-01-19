Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB

BBB 24: Gringos se assustam com brasileiros defendendo MC Bin Laden na web

'Bin Laden merece respeito' e 'justiça para Bin Laden' causaram confusão e revolta nas redes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 14:00

MC Bin Laden está no BBB 24
MC Bin Laden Crédito: Reprodução/Instagram/@mcbinladen
Antes de entrar no BBB 24, MC Bin Laden já imaginava que seu nome artístico poderia lhe causar problemas fora do país.
E foi o que aconteceu na tarde desta quinta-feira (18). Após o rapper ser injustiçado por Vanessa Lopes, com quem tinha proximidade no início do reality, telespectadores levantaram os trendings topics "justice for Bin Laden" (justiça para Bin Laden), "Bin Laden estamos com você" e "Bin Laden merece respeito".
Os internautas norte-americanos da rede ficaram muito confusos. Alguns acreditaram que as hashtags se referiam a Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda morto em 2011 e considerado um dos mentores do atentado de 11 de setembro.
"Justiça para Bin Laden? O terrorista? O assassino psicopata? O verdadeiro responsável e apoiador do genocídio? A propaganda pró-Hamas apodreceu os cérebros de vocês", se revoltou um usuário da rede, usando a foto de Taylor Swift de perfil.
"Os brasileiros estão defendendo Bin Laden com a tag 'Bin Laden merece respeito'. Estou tentando entender o que os levou a defender um terrorista que matou milhares de pessoas", se indignou outro.

Veja Também

BBB 24: Comerciantes do Brás se unem em apoio a Beatriz e garantem: 'Daquele jeito mesmo'

Gracyanne Barbosa não vai desfilar no Carnaval 2024 por lesão do joelho

Matteus Amaral é o novo líder do BBB 24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Estados Unidos Famosos Redes Sociais Bbb24 mc bin Laden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados