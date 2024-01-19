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Gracyanne Barbosa não vai desfilar no Carnaval 2024 por lesão do joelho

Fisiculturista iria se apresentar pela Camisa Verde e Branco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 13:33

Gracyanne Barbosa durante desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro
Gracyanne Barbosa Crédito: Joel Silva/Folhapress
Gracyanne Barbosa está fora do Carnaval de 2024. A fisiculturista afirmou nas redes sociais que uma lesão no joelho a obrigou a se ausentar da festividade. No ano passado, ela foi anunciada como madrinha da bateria da escola de samba Camisa Verde e Branco.
"Forçada a me afastar. Infelizmente, devido a lesão, não irei conseguir desfilar esse ano! Fiquei arrasada quando me dei conta disso, intensifiquei a fisioterapia, fiz e faço tudo o que os médicos que me acompanham pedem, mas não vou conseguir estar 100% a tempo", escreveu.
A musa fitness ainda disse que estava ansiosa e feliz pelo desfile e agradeceu pelo convite.
"Claro que estarei ligadinha no desfile, torcendo bastante e acreditando no título tão merecedor."

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