Carnaval de Vitória 2024: conheça sambas e enredos das escolas do Grupo de Acesso A

A Andaraí é uma das agremiações que disputam o Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na luta para entrar (em alguns casos retornar) na elite do carnaval capixaba, as escolas do Grupo de Acesso A prometem arrasar no Sambão do Povo em 2024. Vamos conhecer mais sobre os sambas-enredos (e os enredos) das agremiações que participam desta divisão. Como bônus, você poderá decorar o "hino" da sua escola do coração.

A Andaraí aposta em uma reedição do Carnaval de 1991, "Histórias Que A Vovó Contava", em que a escola foi campeã do Grupo de Acesso. Com um enredo alegre e descontraído, a temática será voltada para histórias que avós contavam antigamente. Um mix que envolve lendas, folclores e sonhos, aliados com a evolução tecnológica que já estava prevista naquela época. Confira o samba:

A Mocidade da Praia vai se jogar no tema "Mangue: A Origem da Vida", que destaca este berço de biodiversidade presente em Vitória. Além de enfatizar seu valor histórico, cultural e ambiental, a agremiação defende a resistência do patrimônio vital para sua identidade. Veja:

"Nascido em Berço Forte, Para Sempre Um Eterno Aprendiz" é a temática da Imperatriz do Forte, que retrata sonhos de um grupo de jovens amigos que nasceram no Forte São João (Vitória) e que todos os dias acordam e se deparam com o belo amanhecer da Baía de Vitória e suas belezas. Confira:

A Unidos de Barreiros vai homenagear e resgatar a história de Guarapari. Rica em cultura, gastronomia e turismo, a Cidade Saúde também foi palco de forte resistência de povos originários. A escola traz todas as histórias, reis da natureza, batalhas, conquistas e riquezas desta terra. Veja "Guarapari, O Paraíso É Aqui":

A Independente de Eucalipto vem com o tema "Baixo Guandu, Pelo Mar e Nos Trilhos da Economia O Progresso se Fez", que reverencia a história de Baixo Guandu, município do Noroeste capixaba. De cafezais a cachoeiras, a escola da Grande Maruípe levará todos os sabores da cidade para o Sambão do Povo.

Uma das agremiações da Serra, Império de Fátima terá como foco as benzedeiras em "Benzê, Beneditas benzedeiras". A intenção será abordar a tradição do ato de benzer conjuntamente com a imagem das benzedeiras, marcadas no imaginário, memória e cultura do povo brasileiro. Escute abaixo:

E, por último, a São Torquato homenageará a terra do axé, com a temática "De Salvador Ecoa o Canto de Alegria e a Festa na Capital da Bahia".