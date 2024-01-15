Vitória: Fafi distribui 305 vagas gratuitas para oficinas de dança e teatro

Espetáculo de dança apresentado por alunas da Fafi aprovadas para Festival de Dança de Joinville 2022 Crédito: PMV

Que tal começar 2024 aperfeiçoando seu lado artístico? Vitória está distribuindo 305 vagas gratuitas em oficinas na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi). Ao todo são 180 vagas para a área de dança e 125 para teatro.

Os candidatos a futuros artistas devem estar atentos, pois as inscrições são presenciais, na sede da Fafi, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 656, no Centro Histórico de Vitória. O período de inscrições está dividido em diferentes datas, entre segunda (15) e quinta (18).

Segunda (15) e terça (16) - Inscrições para oficinas de Dança

Quarta (17) e quinta (18) - Inscrições para oficinas de Teatro.

O horário para todos os dias será o mesmo: das 8 às 16 horas.

Os candidatos a uma das vagas da Fafi devem observar o pré-requisito de cada oficina. No ato da inscrição é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto ou cópia da Certidão de Nascimento. No ato da matrícula será preenchido um formulário da Fafi.

"Essa é uma excelente notícia para aqueles que desejam ter acesso a uma formação cultural completa e de qualidade. A Fafi há um bom tempo é uma das maiores referências em escola de artes do país e o nosso trabalho é continuar mantendo o seu alto padrão de ensino", declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.

CONHEÇA OS CURSOS

DANÇA

Jazz Infantil 6 e 7 anos (matutino) - quintas-feiras, das 9 às 10 horas, 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24);

Jazz adulto (matutino) - quintas-feiras, das 07h50 às 8h50, 20 vagas. (a partir dos 16 anos)

Ballet 1ª série (matutino) - segundas, quartas e sextas-feiras, 20 vagas. (8 anos completos até 31/03/24)

Ballet Preliminar 1 (vespertino) - quartas e sextas-feiras, 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24)

Ballet 1ª série (vespertino) - segundas, quartas e sextas-feiras, 20 vagas. (8 anos completos até 31/03/24)

Ballet 9 anos (vespertino) - terças, quintas e sextas-feiras, 20 vagas. (9 anos completos até 31/03/24);

Jazz Infantil 6 e 7 anos (vespertino) - quintas-feiras, das 14 às 15 horas, 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24);

Jazz adulto (vespertino) - segundas-feiras, das 15h30 às 16h30, 20 vagas; (a partir dos 16 anos)

Jazz adulto (vespertino) - quintas-feiras, das 15h às 16h, 20 vagas; (a partir dos 16 anos)





TEATRO

Teatro para a 3ª idade (a partir de 60 anos) (vespertino) - quintas-feiras das 14h30 às 17h30, 25 vagas

Teatro do Oprimido (a partir de 18 anos) (vespertino) - quintas-feiras, das 14h30 às 17h30, 25 vagas

Interpretação para vídeo (a partir de 18 anos) (noturno) - quartas-feiras, das 18h30 às 21h30, 25 vagas

Iniciação Teatral (a partir de 18 anos) (noturno) - terças-feiras, das 18h30 às 21h30, 25 vagas

Teatro Avançado (a partir de 18 anos) (noturno) - quintas-feiras das 18h30, às 21h30 - 25 vagas

As oficinas têm duração de cinco a nove meses.