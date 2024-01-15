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Cultura

Vitória: Fafi distribui 305 vagas gratuitas para oficinas de dança e teatro

Inscrições serão feitas presencialmente na escola de arte de segunda (15) a quinta (18). Há opções de cursos para todas as idades e graus de experiência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 16:26

Espetáculo de dança apresentado por alunas da Fafi aprovadas para Festival de Dança de Joinville 2022
Espetáculo de dança apresentado por alunas da Fafi aprovadas para Festival de Dança de Joinville 2022 Crédito: PMV
Que tal começar 2024 aperfeiçoando seu lado artístico? Vitória está distribuindo 305 vagas gratuitas em oficinas na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi). Ao todo são 180 vagas para a área de dança e 125 para teatro.
Os candidatos a futuros artistas devem estar atentos, pois as inscrições são presenciais, na sede da Fafi, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 656, no Centro Histórico de Vitória. O período de inscrições está dividido em diferentes datas, entre segunda (15) e quinta (18). 
  • Segunda (15) e terça (16) - Inscrições para oficinas de Dança
  • Quarta (17) e quinta (18) - Inscrições para oficinas de Teatro.
  • O horário para todos os dias será o mesmo: das 8 às 16 horas.
Os candidatos a uma das vagas da Fafi devem observar o pré-requisito de cada oficina. No ato da inscrição é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto ou cópia da Certidão de Nascimento. No ato da matrícula será preenchido um formulário da Fafi.
"Essa é uma excelente notícia para aqueles que desejam ter acesso a uma formação cultural completa e de qualidade. A Fafi há um bom tempo é uma das maiores referências em escola de artes do país e o nosso trabalho é continuar mantendo o seu alto padrão de ensino", declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.

CONHEÇA OS CURSOS

  • DANÇA
  • Jazz Infantil 6 e 7 anos (matutino) - quintas-feiras, das 9 às 10 horas, 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24);
  • Jazz adulto (matutino) - quintas-feiras, das 07h50 às 8h50, 20 vagas. (a partir dos 16 anos)
  • Ballet 1ª série (matutino) - segundas, quartas e sextas-feiras, 20 vagas. (8 anos completos até 31/03/24)
  • Ballet Preliminar 1 (vespertino) - quartas e sextas-feiras, 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24)
  • Ballet 1ª série (vespertino) - segundas, quartas e sextas-feiras, 20 vagas. (8 anos completos até 31/03/24)
  • Ballet 9 anos (vespertino) - terças, quintas e sextas-feiras, 20 vagas. (9 anos completos até 31/03/24);
  • Jazz Infantil 6 e 7 anos (vespertino) - quintas-feiras, das 14 às 15 horas, 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24);
  • Jazz adulto (vespertino) - segundas-feiras, das 15h30 às 16h30, 20 vagas; (a partir dos 16 anos)
  • Jazz adulto (vespertino) - quintas-feiras, das 15h às 16h, 20 vagas; (a partir dos 16 anos)

  • TEATRO
  • Teatro para a 3ª idade (a partir de 60 anos) (vespertino) - quintas-feiras das 14h30 às 17h30, 25 vagas
  • Teatro do Oprimido (a partir de 18 anos) (vespertino) - quintas-feiras, das 14h30 às 17h30, 25 vagas
  • Interpretação para vídeo (a partir de 18 anos) (noturno) - quartas-feiras, das 18h30 às 21h30, 25 vagas
  • Iniciação Teatral (a partir de 18 anos) (noturno) - terças-feiras, das 18h30 às 21h30, 25 vagas
  • Teatro Avançado (a partir de 18 anos) (noturno) - quintas-feiras das 18h30, às 21h30 - 25 vagas
  • As oficinas têm duração de cinco a nove meses.
* Com informações da Secretaria de Cultura de Vitória

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