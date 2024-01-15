Vila Velha: blocos de rua têm até quarta (17) para solicitar autorização

Blocos de rua de Vila Velha têm até quarta (17) para pedirem autorização para desfilar na cidade Crédito: PMVV

E tem novidade sobre a folia canela-verde. A Prefeitura de Vila Velha está convocando os blocos de rua a se atentarem para as regras e responsabilidades, ao solicitarem autorização para ocuparem as vias públicas. O objetivo é garantir a segurança, ordem e diversão durante o carnaval 2024.

Os blocos devem solicitar autorização através da Comissão Municipal de Eventos (Comune) até esta quarta-feira (17). Além disso, a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) deverá aprovar o percurso de cada bloco para o período solicitado, e somente será autorizado um máximo de dois blocos por região por dia, dependendo do tamanho e trajeto a ser realizado.

Outras medidas incluem a proibição da saída de blocos de carnaval após a Quarta-Feira de Cinzas, a restrição da realização de show pirotécnico com queima de fogos de artifício em área pública, a permissão apenas do uso de trio elétrico mediante a apresentação de toda a documentação de regularidade do veículo e a inspeção do mesmo pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Vila Velha, entre outras determinações.

SEGURANÇA NOS BLOCOS DE RUA DE VILA VELHA

Além disso, os blocos autorizados deverão ter segurança privada, e, os blocos das Regiões 1 e 2, não podem realizar percurso até a avenida da praia. Os blocos que solicitarem autorização para o período do pré-carnaval estão impedidos de fazer circuito pelas ruas de Vila Velha, devendo ficar restritos a uma área determinada e somente sair um dia no pré-carnaval.

Essas medidas visam garantir a organização e segurança das festividades, bem como o cumprimento das normas ambientais e de ordenamento territorial estabelecidas para o município. A fiscalização ao descumprimento das regras será exercida em conjunto com a Guarda Municipal e demais órgãos de segurança pública necessários.