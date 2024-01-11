Carnaval de Colatina está de volta após seis anos com programação gratuita

Flavinha Mendonça, SambAdm e Regional da Nair Crédito: Prefeitura de Colatina/Reprodução Instagram

Tem festa de Momo na "Princesinha do Norte", sim, bebê! Tradição na cidade do Noroeste do Estado, o ColaFolia - o Carnaval de Colatina -, depois de seis anos de hiato, voltou. O melhor de tudo é que a programação é 0800, ou seja, totalmente gratuita.

A farra vai rolar na Área Verde da Beira-Rio, tradicional ponto dos eventos da cidade. No cardápio de atrações, bandas e artistas capixabas, como SambAdm, bloco Regional da Nair e Flavinha Mendonça.

A festança acontece uma semana antes do carnaval oficial. A abertura será na sexta (2), a partir das 19h, com o tradicional Charanga do Fredão, grupo colatinense que resgata antigas marchinhas de carnaval. E a noite promete ser longa, especialmente porque o grupo SambAdm entra em cena logo a seguir tocando sucessos do pagode.

Sábado (3), também a partir das 19h, será a vez do Regional da Nair, um dos blocos que bombam no carnaval de Vix. Logo após, tem aula de fit dance com Dani Rodrigues. Encerrando a maratona, Flavinha Mendonça leva para os colatinenses (e turistas) a energia do axé music, especialmente dos anos 1980 e 1990.

Domingo (4), último dia do ColaFolia, também será dedicado aos pequenos (e aos papais também, claro!). A programação começa às 17h com atrações circenses, brincadeiras, e desfile de fantasias com a turma do RáTimBum. A Área Verde vai se transformar em uma grande matinê carnavalesca.

Sobre o desfile das escolas de samba de Colatina, sucesso em anos anteriores, a prefeitura municipal confirmou que os seis anos de paralisação da festa ajudaram a desarticular agremiações, o que impediu sua realização em 2024. Com a volta da programação oficial, a intenção da Secretaria Municipal de Cultura de Colatina é estruturar novamente os desfiles e retomá-los em 2025.

COLAFOLIA - CARNAVAL DE COLATINA