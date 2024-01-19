BBB 24: Comerciantes do Brás se unem em apoio a Beatriz e garantem: 'Daquele jeito mesmo'

Beatriz Reis, participante do BBB 24, é anunciante no Brás; comerciantes da região fazem mutirão por ela Crédito: Fabio Rocha - 5.jan.2024/Globo

Importante centro comercial em São Paulo, o Brás tem uma representante no Big Brother Brasil 24 (Globo) que, com seu jeito expansivo e atabalhoado, vem se tornando uma das participantes mais populares do programa. Beatriz Reis trabalha como anunciante na região e caiu nas graças do público logo que seu nome foi anunciado no elenco do reality.

Vídeos da jovem de 23 anos fazendo propaganda para algumas lojas viralizaram nas redes sociais, e seu jeito expansivo e alegre tem deixado internautas com a impressão de que estão diante de uma legítima representante do "povão". Sua popularidade, aliás, vai além do boca a boca e já se traduz na frieza dos números: A participante foi a primeira Pipoca a atingir um milhão de seguidores no Instagram —antes de entrar no reality show, ela tinha aproximadamente 4 mil.

Até mesmo na casa os brothers se mostram surpresos com a animação de Beatriz. Na primeira festa no confinamento, Yasmin Brunet questionou a colega se ela havia bebido muito. Ela responde que passou a noite à base de água mineral e guaraná. "Você está assim sóbria só de felicidade? Sem álcool nenhum? Você é muito maravilhosa!"

Aqueles que conviveram de perto com a comerciante garantem que esse é seu jeito mesmo e negam que ela esteja exagerando ou forçando a barra para se destacar no programa. Alessandra Vieira, 43, trabalhou com Beatriz no Brás, e afirma que ela é, sim, carismática, extrovertida, e uma ótima vendedora.

"Ela fazia assim: vinha na loja, colocava uma roupa e rodava o shopping mostrando o look. Quando voltava, trazia vários clientes", diz, em conversa com o F5. A última conversa de Alessandra com ela foi em 27 de dezembro, quando a sister lhe desejou um feliz Natal: "Eu te amo, tudo de bom para a gente".

A vendedora comemorou bastante quando soube o que Beatriz tinha "aprontado" desta vez. "Dei um berro e fiquei toda emocionada quando minha filha falou que a minha amiga tinha entrado no BBB."

"Ela é muito humilde e guerreira. Vinha para cá segunda, terça e quarta e chegava à 1h da manhã. E não tem tempo ruim, ela fala na cara. Uma vez um cliente passou aqui e reclamou da voz dela. Ela nem ligou e disse que ia continuar falando do mesmo jeito", diverte-se.

Segundo Alessandra, Beatriz comprou várias peças na loja e, no dia 28, foi buscá-las. Agora, quase todo dia ela reconhece alguma roupa Made in Brás no corpo de Beatriz. "Ela gosta mesmo é de roupas curtas, nada com muito tecido. Mas tem o gosto muito eclético."

Ela relembra a vez em que Rodriguinho reclamou de uma calcinha de Beatriz deixada no banheiro. "Eu já vi ela pelada aqui várias vezes, trocando de roupa. É assim mesmo, ela deixa as coisas espalhadas, mas sempre dobrava tudo", diz com um sorriso no rosto.

Mariana Tenório, 27, outra vendedora, conta que era comum a jovem carregar caixas de som pelo Shopping Canindé, no Brás, e sair fazendo anúncios, sem nenhuma vergonha. "A última vez que nos vimos foi no fim do mês e ela me perguntou se eu ia viajar e só me falou que ia tirar umas férias", lembra, para depois emendar: "Ai dela se, depois de sair, não vier aqui dar um cheiro na gente", brinca.

As duas contam que os lojistas fizeram mutirão para votar em peso para que Beatriz ficasse na casa. Leonardo Correa, 19, outro vendedor, afirma que ficou a madrugada votando na amiga e que encomendou camisetas personalizadas com a foto dela. Durante a conversa, ele está com o pay per view conectado ao celular, de olho no BBB.