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Show

Globo escala Marcos Mion e Kenya Sade para apresentar show de Madonna no Rio

Evento vai acontecer no próximo dia 4 de maio, com transmissão em TV aberta, Multishow e no Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 08:13

Marcos Mion com Kenya Sade: Globo escala dupla para comandar transmissão de show da Madonna no Brasil
Marcos Mion com Kenya Sade: Globo escala dupla para comandar transmissão de show da Madonna no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@sadeekenya
A Globo definiu a equipe completa que vai transmitir o show gratuito da cantora Madonna, que acontecerá no próximo dia 4 de maio, no Rio de Janeiro.
O apresentador Marcos Mion, e a jornalista musical Kenya Sade, vão apresentar o evento tanto para TV aberta, no Multishow, canal de variedades da Globo na TV paga, e Globoplay, o streaming do grupo.
Ao lado dos dois, estarão Marcus Majella e Laura Vicente, que serão repórteres de bastidores e estarão junto com o público na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.
"Madonna, nossa rainha do pop, nos ensina sobre poder, transgressão, liberdade. Eu sou muito fã dela e confesso que a ficha ainda não caiu. Fiquei muito emocionada quando recebi a notícia, revisitei minha trajetória, chorei e vibrei. Fazer a cobertura desse show é muito importante para qualquer jornalista musical, amante de música", vibra Kenya Sade à reportagem.
"Será uma honra levar para o grande público brasileiro este momento histórico do entretenimento no nosso país. Tive a oportunidade de assistir ao show nos EUA e é um verdadeiro acontecimento", completa Marcos Mion para a reportagem.
Já a dupla que integra o time no Multishow também não nega a empolgação. "Com certeza vai ser histórico! Esse show vai ser um presente para os brasileiros e o Multishow vai levar esse espetáculo pra quem não conseguir estar na Praia de Copacabana. E, claro, sempre com a qualidade que o canal sempre entrega!", adianta Laura.
O show 'The Celebration Tour in Rio' será exibido pela TV Globo após 'Renascer', pelo Multishow após 'TVZ especial Madonna' e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados.
O evento é produzido pela Bonus Track. Já o desenho de captação de imagens está sendo concebido pela Globo em parceria com o diretor Jonas Akerlund, colaborador de longa data da cantora.
A transmissão tem direção geral de Pedro Secchin, produção executiva de Valesca Campos e produção de Maria Garcia e direção de gênero de Raoni Carneiro.

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