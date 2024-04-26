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Wagner Moura mostra samba no pé e entusiasma plateia de talk show americano

Brasileiro tem feito diversas aparições na TV americana para divulgar o filme 'Guerra Civil'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 08:10

Wagner Moura dançando samba com apresentadores do programa The Talk, dos Estados Unidos
Wagner Moura dançando samba com apresentadores do programa The Talk, dos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram/@thetalkcbs
Wagner Moura, 47, ensinou alguns passos de samba para os apresentadores do programa The Talk, do canal americano CBS. Atualmente em cartaz como protagonista de "Guerra Civil", coestrelado por Kirsten Dunst, o brasileiro tem feito diversas aparições na TV americana para divulgar o filme.
O programa foi ao ar na quarta-feira (24). Após o ator dar uma palinha do ritmo batucando em uma caixa de fósforos, os apresentadores Akbar Gbajabiamila e Amanda Kloots convidaram Moura para mostrar alguns passos.
"É assim que a gente samba na minha cidade natal, Salvador", explicou Moura, mostrando passos curtos e ganhando aplausos da plateia. "No Rio de Janeiro, é algo mais expansivo, mas em Salvador é algo mais contido, mais calmo."
Wagner já havia viralizado recentemente ao comemorar o lançamento de "Guerra Civil" no Brasil em uma roda de samba com amigos, depois de acompanhar a estreia da produção no Rio, na noite do último dia 17. O ator aparece no vídeo tocando pandeiro e sambando na sala de uma casa.
No encontro, ainda estavam amigos de Moura, como Selton Mello, Humberto Carrão e Marcelo Freixo. Outros famosos, entre eles, Camila Pitanga, Vanessa da Mata, Mosquito e Antônio Pitanga também aparecem na celebração em vários vídeos da festa.
Em "Guerra Civil", o brasileiro interpreta um jornalista -ele é formado na área, aliás- que acompanha um conflito violento que divide os Estados Unidos. Líder de bilheterias no fim de semana de estreia, o longa custou US$ 50 milhões, cerca de R$ 263 milhões, da produtora A24, fundada em 2012.

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