Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos agarrados em festa com celebridades Crédito: Divulgação Instagram

Parece que tem um novo casal no ar! Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme apareceram juntos em uma festa privada na madrugada desta quinta (25). No registro publicado nas redes sociais, Marquezine estava sentada no colo do ator.

Mais celebridades como Maisa, Marina Sena, Juliano Floss e o rapper Veigh estavam presentes na resenha dos amigos. Nas últimas semanas, João confessou que estava apaixonado, mas não revelou quem era a candidata.

"Eu to apaixonado faz um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestida. Então eu comprei uma tee pra ela", disse João Guilherme na época, quando perguntado pelo portal Steal The Look, qual teria sido sua última compra. Nas redes sociais, internautas repercutem o suposto romance.

? CONFIRMARAM O CASAL! João Guilherme e Bruna Marquezine juntinhos em novo registro com amigos. ? pic.twitter.com/ykdeeUbVwL — POPTime (@siteptbr) April 25, 2024