Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos agarrados em festa com celebridades
Novo affair?

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos agarrados em festa com celebridades

Em fotos divulgadas nas redes sociais, os dois atores apareceram juntinhos em clima de romance.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 13:04

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos agarrados em festa com celebridades
Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos agarrados em festa com celebridades Crédito: Divulgação Instagram
Parece que tem um novo casal no ar! Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme apareceram juntos em uma festa privada na madrugada desta quinta (25). No registro publicado nas redes sociais, Marquezine estava sentada no colo do ator. 
Mais celebridades como Maisa, Marina Sena, Juliano Floss e o rapper Veigh estavam presentes na resenha dos amigos. Nas últimas semanas, João confessou que estava apaixonado, mas não revelou quem era a candidata.  
"Eu to apaixonado faz um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestida. Então eu comprei uma tee pra ela", disse João Guilherme na época, quando perguntado pelo portal Steal The Look, qual teria sido sua última compra.  Nas redes sociais, internautas repercutem o suposto romance.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Queria ter tempo de beijar', rebate Bruna Marquezine sobre rumores de affair com João Guilherme

João Guilherme publica foto com Marquezine após rumores de affair e causa alvoroço na internet

João Guilherme debocha de notícia sobre avião com cocaína na fazenda do pai, Leonardo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados