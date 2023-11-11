  João Guilherme debocha de notícia sobre avião com cocaína na fazenda do pai, Leonardo
Casos de família

João Guilherme debocha de notícia sobre avião com cocaína na fazenda do pai, Leonardo

Aeronave com meia tonelada da droga pousou na propriedade do sertanejo nesta sexta, 10
Agência Estado

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 10:56

João Guilherme se pronuncia após polêmica com cropped
João Guilherme debochou da notícia em que um avião com cocaína havia caído na casa de Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme
O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, debochou da notícia de que um avião com meia tonelada de cocaína pousou na fazenda do pai nesta sexta-feira, 10.
O artista compartilhou o vídeo de uma reportagem da Globonews que falava sobre o assunto e brincou: “Juro que não tem nada a ver comigo, mas poderia rsrs”. Veja:
Depois, João ainda continuou a brincadeira em outra publicação. “Branco não, só orgânicos”, escreveu.
De acordo com o G1, o avião com a cocaína pousou na fazenda Talismã, uma propriedade de Leonardo na cidade de Jussara, a 270km de Goiânia. A Polícia Militar e os criminosos que estavam com a droga entraram em confronto. Dois homens foram baleados e morreram, e um terceiro está foragido.
A assessoria do sertanejo disse ao site que o artista está em São Paulo. O caseiro da fazenda percebeu a movimentação, estranhou e resolveu chamar a polícia. Ele não ficou ferido.

