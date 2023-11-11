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B.O

Thiago Servo pede indenização após pagar R$ 1 milhão de pensão a filha que não era dele

Sertanejo, que ficou famoso em dupla com Thaeme, chegou a ser preso em 2016 por dever R$ 500 mil à mãe da menina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 10:49

Thiago Servo venceu o reality 'A Grande Conquista', da Record TV
Thiago Servo venceu o reality 'A Grande Conquista', da Record TV Crédito: Reprodução de vídeo/TV Record
O sertanejo Thiago Servo, que ficou famoso em dupla com Thaeme, entrou com uma ação indenizatória após a Justiça determinar que ele não é pai da menina a quem já havia pagado mais de R$ 1 milhão em pensão alimentícia.
A informação foi divulgada pelo advogado do músico, Otávio Gomes Figueiró, nos stories do Instagram nesta sexta-feira, 10. Thiago chegou a ser preso, em 2016, por dever R$ 500 mil de pensão à mãe da menina.
“Muita gente veio me perguntar sobre a ação indenizatória que o Thiago Servo está ingressando contra a mãe da filha que não é dele. Foram sete anos de luta, batalhas judiciais, uma atrás da outra. Thiago foi preso indevidamente por conta disso”, disse Otávio.
“Ele pagou mais de R$ 1 milhão de pensão e, hoje, nós estamos ingressando com uma ação indenizatória para restituir o Thiago do que lhe foi retirado. Não só o que ele pagou de pensão, mas também o dano moral e material”, afirmou.
O advogado destacou que o sertanejo “ficou sete anos com um mandado de prisão atrás do outro sem poder trabalhar, sem poder fazer show”. “A Justiça tarda, mas não falha e nós vamos buscar os direitos do Thiago”, completou.

JUSTIÇA

A Justiça determinou que Thiago não é o pai da menina, que tem 10 anos, após exigir um teste de DNA. De acordo com o colunista Felipeh Campos, da Record, a mãe da criança teria faltado três vezes ao exame e, com isso, o juiz do caso mandou retirar o nome do cantor da certidão de nascimento.
Em 2023, Thiago foi campeão do reality A Grande Conquista, reality da Record TV. Ele chegou a dizer que não abriria mão do prêmio para pagar dívidas com Justiça. Na ocasião, a recompensa foi penhorada pelas autoridades.
“Os meus advogados estão resolvendo, será mais uma vitória que eu terei na Justiça. Deus não dá um prêmio para tirar depois”, disse o músico, durante a sua participação no programa Selfie Service, no YouTube.

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