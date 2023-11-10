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Confusão

Avião com drogas pousa em fazenda do cantor Leonardo em Goiás

Segundo a polícia, dois homens morreram em confronto com os agentes e outro fugiu; cantor não estava no local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 18:53

 Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína invadiu a pista de pouso da fazenda do cantor Leonardo, nesta sexta-feira (10), em Jussara, no interior de Goiás.
Avião carregado com quase meia tonelada de drogas invade fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, no oeste de Goiás
Avião carregado com quase meia tonelada de drogas invade fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, no oeste de Goiás Crédito: Reprodução/ TV Anhanguera
Segundo a Polícia Militar, equipes interceptaram a aeronave de pequeno porte que pousou sem autorização na propriedade do artista. Na ação, dois suspeitos morreram baleados. Um terceiro fugiu.
A assessoria do artista informou que ele está em São Paulo e que ninguém da família estava no local. Funcionários perceberam a movimentação estranha e acionaram a polícia. A ação teve participação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.
De acordo com os agentes, uma caminhonete também invadiu o terreno para recolher a droga da aeronave. O veículo também foi apreendido na BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros de Goiás.
Na rodovia, houve perseguição e intensa troca de tiros, segundo a PM. Os suspeitos feridos foram levados para o Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.
Ao todo, foram apreendidos 420 kg de pasta base de cocaína, duas armas de fogo, uma caminhonete, dois rádios transmissores e uma antena para comunicação via satélite.

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