Avião com drogas pousa em fazenda do cantor Leonardo em Goiás

Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína invadiu a pista de pouso da fazenda do cantor Leonardo, nesta sexta-feira (10), em Jussara, no interior de Goiás.

Avião carregado com quase meia tonelada de drogas invade fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, no oeste de Goiás Crédito: Reprodução/ TV Anhanguera

Segundo a Polícia Militar, equipes interceptaram a aeronave de pequeno porte que pousou sem autorização na propriedade do artista. Na ação, dois suspeitos morreram baleados. Um terceiro fugiu.

A assessoria do artista informou que ele está em São Paulo e que ninguém da família estava no local. Funcionários perceberam a movimentação estranha e acionaram a polícia. A ação teve participação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com os agentes, uma caminhonete também invadiu o terreno para recolher a droga da aeronave. O veículo também foi apreendido na BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros de Goiás.

Na rodovia, houve perseguição e intensa troca de tiros, segundo a PM. Os suspeitos feridos foram levados para o Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.