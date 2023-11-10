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Fama

Rachel Sheherazade pode ganhar contrato com Record após sucesso em A Fazenda 15

Emissora estuda usá-la em atrações que unem entretenimento e jornalismo, como Hoje em Dia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 11:03

Participante mais surpreendente de A Fazenda 15 e que virou a mais popular do reality da Record, a jornalista Rachel Sheherazade pode continuar na emissora depois do fim do seu vínculo atual, que é válido apenas até dezembro, quando acaba o programa.
A Record se empolgou com os resultados de audiência das participações de Sheherazade e de seu profissionalismo durante gravações para atrações da casa. Ela também tem atraído marcas para suas redes sociais, e a Record acredita que isso possa se refletir em faturamento para a emissora também.
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Por conta do sucesso no reality show, Rachel Sheherazade pode ganhar contrato na Record TV Crédito: Reprodução/Record TV
Quando foi no Hora do Faro, de Rodrigo Faro, por exemplo, o dominical bateu seu recorde em 2023, com picos de 9 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos). O fato fez Faro ter uma rara vitória na disputa com Eliana, sua concorrente direta do SBT.
Por causa da boa aceitação, a produção de Faro aproveitou para convidar a jornalista para gravar uma matéria especial na Paraíba, seu estado natal, logo na sequência.
O desempenho também fez com que alguns diretores já comecem a pensar em Sheherazade para um quadro semanal em algum programa da casa. A ideia é que ela faça reportagens e entrevistas em algum programa que misture entretenimento com informação, mas ainda há dúvida em relação à exibição. Tanto o Domingo Espetacular quanto o Hoje em Dia têm interesse.
Não seria a primeira vez que nomes que se destacam no reality rural da Record ganhariam chances em programas da emissora. Rico Melquiades, vencedor de A Fazenda 13, chegou a ter vínculo fixo para participar justamente do Hora do Faro.
Mas também teve quem fez o inverso. A atriz Karina Bacchi, após se destacar como repórter do Domingo Espetacular e no reality Simple Life, em 2007, entrou em A Fazenda 2 (2009) e venceu o reality na ocasião.
A Fazenda 15 termina em pouco mais de um mês, com final marcada para o dia 15 de dezembro. Até o momento, o reality tem média de 5,7 pontos na capital paulista, a pior desde a estreia da atração no Brasil, em 2009.

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