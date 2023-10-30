Rachel Sheherazade: jornalista revela que perdeu metade de sua fortuna após separação

Rachel Sheherazade Crédito: Instagram/@rachelsherazade

A jornalista Rachel Sheherazade, 50, participou do Domingo Espetacular neste domingo, dia 29. Na ocasião, ela contou sobre sua vida em família e revelou que perdeu metade dos seus bens em seu divórcio.

Internautas questionaram como a jornalista, que teoricamente recebia 200 mil reais por mês no SBT, teria declarado que não conseguia comprar uma casa própria com esse salário. Segundo ela, o valor divulgado "não era o que caía na minha conta de fato", explicou. "E eu passei por um divórcio".

Rachel Sheherazade foi casada com Rodrigo Porto por 12 anos e se separou em 2016. "Eu era casada em comunhão de bens e metade de tudo que eu consegui juntar na vida graças ao meu trabalho ficou com meu ex-marido", justificou. "Então, eu tinha que manter meus filhos e manter minha mãe e meu irmão, que tem esclerose múltipla".