Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Rachel Sheherazade: jornalista revela que perdeu metade de sua fortuna após separação
Televisão

Rachel Sheherazade: jornalista revela que perdeu metade de sua fortuna após separação

Jornalista também confirmou que participou de ‘A Fazenda’ por motivos financeiros
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 11:16

Rachel Sheherazade
Rachel Sheherazade Crédito: Instagram/@rachelsherazade
A jornalista Rachel Sheherazade, 50, participou do Domingo Espetacular neste domingo, dia 29. Na ocasião, ela contou sobre sua vida em família e revelou que perdeu metade dos seus bens em seu divórcio.
Internautas questionaram como a jornalista, que teoricamente recebia 200 mil reais por mês no SBT, teria declarado que não conseguia comprar uma casa própria com esse salário. Segundo ela, o valor divulgado "não era o que caía na minha conta de fato", explicou. "E eu passei por um divórcio".
Rachel Sheherazade foi casada com Rodrigo Porto por 12 anos e se separou em 2016. "Eu era casada em comunhão de bens e metade de tudo que eu consegui juntar na vida graças ao meu trabalho ficou com meu ex-marido", justificou. "Então, eu tinha que manter meus filhos e manter minha mãe e meu irmão, que tem esclerose múltipla".
Rachel afirmou, ainda, que foi devido a essa questão financeira que entrou no reality A Fazenda. No entanto, ela acabou sendo expulsa do programa devido a uma agressão.

Veja Também

Matthew Perry: corpo é liberado para família, mas causa da morte segue em aberto

Vitão descobre que não é o pai da filha de Suelen Gervásio

Globo abre inscrições para novo reality de confinamento musical

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Fazenda Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados